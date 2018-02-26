Tatbikat sırasında 20 metrelik binanın çatısından iplere tutunarak aşağı inen arama kurtarma ekibinin “Afrin’deki Mehmetçiklere Selam Olsun” yazılı pankartı açması büyük alkış aldı.

İstanbul’da beklenen büyük deprem öncesi Arnavutköy’de doğal afetlere karşı duyarlılığı artırmak ve toplumsal bilinci sağlamak amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Yaklaşan Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen tatbikat öncesi öğrenciler için AFAD yetkililerinin de katılımıyla seminer düzenlendi. Seminerde öğrencilere olası bir doğal afet durumunda neler yapmaları gerektiği anlatılırken içinde ilk yardim malzemelerinin bulunduğu bir set de dağıtıldı. Ardından ise gerçeğini aratmayan tatbikatla anlatılanlar pratikte uygulandı. Arnavutköy Belediye binasında gerçekleştirilen tatbikat kapsamında olası bir doğal afet durumunda çatıda mahsur kalan yaralı kişilerin kontrollü bir şekilde sedyeyle nasıl indirildiği gösterildi.

Tatbikat sırasında Afrin’deki Mehmetçiklere Selam Olsun pankartı açtılar

Çatıda mahsur kalan kişilerin ipler yardımıyla yaralanmadan aşağıya nasıl indirilecebileceğini gösteren ekiplerin bu sırada “ Afrin’deki Mehmetçiklere Selam Olsun” yazılı pankartı açmasıysa büyük alkış aldı. Deneyimli arama kurtarma ekibinin tatbikatı ise havada açtıkları Türk bayrağıyla sona erdi. Doğal afetlere karşı duyarlılığı artırmak ve toplumsal bilinci sağlamak amacıyla Arnavutköy Belediyesi bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Ekibinde 20 kişi görev yapıyor. Ekipler bir yandan okullarda öğrencilerle bir araya gelerek olası bir doğal afet durumunda nasıl davranılması gerektiğini öğretiyor.

“Afetlere hazır olduklarını bizlere ifade ettiler”

Doğal afetlere karşı meydana gelecek zararı en aza indirebilmek için arama kurtarma çalışmalarının önemli olduğunu belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “ Hem AFAD hem itfaiye ile beraber yapmış olduğumuz istişareler sonucunda bir arama kurtarma ekibi oluşturmaya karar verdik. 20 kişilik bir ekip Allah göstermesin olası bir afette bir takım yangın, sel felaketi gibi afetlerde hizmet verebilecek bir ekibin oluşturulması gerekliydi. Bunu hayata geçirmeyi başardık. Az önce yapılan gösteride de bu tür afetlere hazır olduklarını bizlere ifade ettiler. Yapılan bu çalışmayı önemli görüyoruz. Bunları okullarımızla beraber yapıyoruz, sivil toplum örgütlerinin bir takım kuruluşların da çabası var. Yapılan bu çalışmayı toplumun diğer kesimlerine yaymak ve bilinçlendirme çalışmasını tamamlamak adına faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi.

“Doğal afetlere, depremlere karşı bazı çalışmalar”

Vatandaşları doğal afetlere karşı bilinçlendirmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Arnavutköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi üyesi Gökay Baykal, “Doğal afetlere, depremlere karşı bazı çalışmalar yapıyoruz bunu 2 aydır sürdürüyoruz. Sedyeyle yaralı kurtarma ve diğer faaliyetleri gerçekleştirdik. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradan bütün terör örgütlerine karşı Mehmetçiğimizin yanındayız. Bütün dualarımızla birlikte onlara destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Arama kurtarma ekipleri bize neler yapacağımızı öğretmişti”

Afet durumunda nasıl davranmaları gerektiğini aldıkları eğitimler sayesinde öğrendiğini dile getiren Kadir Danışmaz, “ Arama kurtarma ekipleri bize neler yapacağımızı öğretmişti, yavaş davranmamız ve dikkatli olmamız gerektiğini çok güzel oldu” diye konuştu.