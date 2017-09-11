Depreme dayanıklı okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır

Liselerin açılmasına sayılı günler kala modern ve depreme dayanıklı bir eğitim yuvasında ders yapmaya hazırlanan öğrenciler, KİPTAŞ ve Zeytinburnu Belediyesi işbirliğiyle inşa edilen Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi ve Zeytinburnu Anadolu Teknik ve Ticaret Meslek Lisesi’nde yeni eğitim öğretim yılına merhaba diyecek.

Teras manzaralı kütüphane

Toplam 6 katlı ve 32 derslikten oluşan 14 bin 540 metrekare üzerine kurulu her iki lisede fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, açık ve kapalı spor salonları, basketbol sahası, seyirci tribünü, resim ve müzik atölyesi, 186 kişilik konferans salonu, fuaye alanı, tören alanı, rehberlik odaları, öğretmenler odası, danışma, kantin, otopark, bay ve bayan mescidi yer alıyor. Öğrencilerin gürültüden uzak sessiz bir alanda kitap okuyabilmesi içinse her iki okulun en üst katına teras manzaralı ve balkonlu kütüphane yapıldı.

Ağaçlandırmanın devam ettiği okullarda ayrıca yaşanacak herhangi bir sağlık sorununda ilk müdahalenin yapılabilmesi için revir odası ve olası bir tehlikede öğrencilerin güvenli alana toplanabilmesi için de sığınak yer alıyor.

Zeytinburnu’ndaki okullar yıkılıp yeniden yapılıyor

Öte yandan mayıs ayında yıkımı gerçekleştirilen Fatma Süslügil İlkokulu ve Ayhan Şahenk Ortaokulu’nun inşaat çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Toplam 21 bin 565 metrekare inşaat alanı bulunan yeni projede, iki okul sadece depreme dayanaklı hale gelmeyecek aynı zamanda modern derslikler, tasarım atölyeleri, kapalı spor salonu, kapalı otopark gibi sosyal ve kültürel imkanlarıyla örnek bir eğitim kompleksi olacak.

İnşaatına başlanan Fatma Süslügil İlkokulu ve Ayhan Şahenk Ortaokulu’nun 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı’na yetiştirilmesi hedefleniyor.

Deprem öncesi binalar risk taşıyor

Zeytinburnu Kız İmam Hatip Lisesi de olası Marmara Depremi’nde bir faciaya yol açmaması için yıkılıp yeniden yapılıyor. Yıkımı gerçekleştirilen eski binanın yerine, 21 bin 704 metrekare inşaat alanıyla kapasitesi yüzde 50 artırılmış, sosyal, kültürel ve teknolojik imkanlarla donatılmış bir okul inşa ediliyor. 65 modern dersliği, konferans salonu, son teknolojiyle donatılmış laboratuvarları, yemekhanesi ve kütüphanesi olacak Zeytinburnu Kız İmam Hatip Lisesi’ne ayrıca 120 kişi kapasiteli güvenli bir yurt yapılıyor.

Afet referanslı kentsel dönüşüm projelerinin de bir yanda devam ettiği Zeytinburnu’nda, özellikle deprem öncesi inşa edilen yapıların incelenmesi büyük bir hızda devam ediyor. Merkezefendi İlköğretim Okulu, Reşat Tardu İlköğretim Okulu, Sümer İmam Hatip Ortaokulu, TRİSAD Triko Örme ve Konfeksiyon Meslek Lisesi, Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mehmet İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu kapsamda depreme dayanıklı ve modern bir yüzle inşa edilecek.