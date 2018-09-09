Derbi tarihleri belli oldu

Ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 24 Eylül Pazartesi günü saat 21.00’de, Galatasaray-Fenerbahçe maçı da 2 Kasım Cuma günü 21.00’de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in ilk yarı fikstürünü açıkladı. Bununla birlikte ilk 17 hafta içinde oynanacak derbilerin tarihi ve saatleri de netleşti. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu’nda oynanacak 2018-2019 sezonunun ilk derbisi saat 21.00’de başlayacak.

İlk yarıda oynanacak diğer derbilerin tarihleri şöyle:

11. hafta: 2 Kasım Cuma 21:00 - Galatasaray-Fenerbahçe

13. hafta: 25 Kasım Pazar 19:00 - Trabzonspor-Fenerbahçe

14. hafta: 2 Aralık Pazar 20:00 - Beşiktaş-Galatasaray

16. hafta: 16 Aralık Pazar 19:00 - Beşiktaş-Trabzonspor