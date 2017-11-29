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29 Kasım 2017 12:59

Derbide Gomis - Cenk Tosun düellosu

Beşiktaş-Galatasaray derbisi bu sezon attıkları gollerle dikkat çeken Bafetimbi Gomis ve Cenk Tosun’u karşı karşıya getirecek.

Derbide Gomis - Cenk Tosun düellosu

29 Kasım 2017 12:59

Zorlu mücadelede gözler attıkları gollerle takımlarını sırtlayan bu iki ismin üzerinde olacak.


Süper Lig’de cumartesi günü saat 19.30’da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde gözler bir yandan da golcülerin üzerinde olacak. Bu sezon takıma katılan sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, derbide takımın en büyük kozu olacak. Gomis, ligde geride kalan 13 karşılaşmanın tamamında forma giyerek toplam 1110 dakika süre aldı. Yıldız golcü, söz konusu müsabakalarda 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.



Cenk, Avrupa’da ve ligde sırtlıyor


Beşiktaş’ta ise bu sezon ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde takımını sırtlayan milli futbolcu Cenk Tosun, Teknik Direktör Şenol Güneş’in gol yollarındaki en büyük silahlarından. Cenk, ligde bu sezon 12 karşılaşmada sahaya çıktı. Başarılı golcü, bu maçlarda 923 dakikada sürede aldı ve 5 gol, 1 asist ile oynadı.



Galatasaray’da sürpriz golcüler


İki takımda Gomis ve Cenk’in dışında da golcü isimler bulunuyor. Ligde bu sezon sarı-kırmızılılarda Tolga Ciğerci 6 gol kaydetti. Tolga, sakatlığından dolayı derbide oynayamayacak. Galatasaray’da Gomis ve Tolga’nın dışında sürpriz bir golcü daha var. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı defansı Maicon da geride kalan 13 haftada 4 gol attı.


Siyah-beyazlılarda Cenk’in dışında Babel 4 gol, 2 asist ve Talisca 3 gol, 3 asist ile oynuyor. Beşiktaş’ın forvet hattındaki bir başka ismi olan Negroda ise ligde 1 gol kaydetti.




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