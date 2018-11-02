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Derbide saha karıştı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide bitiş düdüğünün çalmasının ardından saha içi karıştı.


Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünde saha içi karıştı. Maç içerisinde Soldado ile Belhanda bir tartışma yaşamıştı. Maçın bitiş düdüğü ile de ikili arasındaki gerginlik büyüdü. İki takım futbolcuları olayları sakinleştirmeye gittiğinde bir anda saha içi karıştı. Fenerbahçeli futbolcu Jailson, Galatasaraylı Belhanda'ya tokat atınca gerginlik yükseldi. Yedek kulübesinden gelen Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Fenerbahçeli Martin Skrtel'in kafasına müdahalede bulundu. Bütün bu yaşanan olayların ardından Jailson'un Belhanda'ya attığı tokat sebebiyle Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet tarafından kovalandı. Jailson kaçarak soyunma odasına doğru uzaklaştı.

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