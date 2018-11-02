Derbinin VAR'ı Ali Palabıyık oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Ali Palabıyık oldu. Barış Şimşek ise bu zorlu mücadelede Video Yardımcı Hakem Asistan'ı (AVAR) görevinde bulunacak.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada sahasında Fenerbahçe ile oynayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği maçta Serkan Ok ve Alkes Taşçıoğlu da Aydınus'un yardımcılıklarını yapacak.

Dev derbinin VAR hakemi de belli oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde bu akşam Video Yardımcı Hakem koltuğunda Ali Palabıyık oturacak. Palabıyık'a Video Yardımcı Hakem Asistan'ı olarak Barış Şimşek eşlik edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, ayrıca FIFA kokartlı yardımcı hakem Tarık Ongun'u da bu akşamki mücadeleye AVAR olarak atadı.