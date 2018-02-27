Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 15:32

Derbiye meşale sokan taraftarlar, futbol müsabakalarını seyirden men edildi

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçında yakılan meşaleleri stada sokan 5 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Derbiye meşale sokan taraftarlar, futbol müsabakalarını seyirden men edildi

27 Şubat 2018 15:32

Spor müsabakalarına seyirden men edilen taraftarlar, arkadaşlarıyla birlikte tezahüratlarda bulunarak adliyeden çıktı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde tribünlere meşale sokulmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Yapılan incelemelerde davul içerisinde stada meşale soktukları belirlenerek gözaltına alınan 5 Fenerbahçe taraftarı Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.


Burada spor savcılığına çıkarılan şüpheliler, "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" kapsamında "Stada yasak madde sokmak" ve "Başkalarına yasak madde temin etmek" suçlarından ifade verdi. Sorgularının ardından serbest bırakılan şüpheliler "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanunu"na muhalefetten spor müsabakalarını seyirden men edildi.


Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürerken çok sayıda taraftar, savcılık katında arkadaşlarını bekledi.Arkadaşlarının serbest bırakılması adliye içerisinde tezahüratlarda bulunan Fenerbahçe taraftarları hep birlikte adliyeden çıktı. Adliye önünde hatıra fotoğrafı çekilen taraftarlar daha sonra açıklama yapmadan buradan ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
8
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    9°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç