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08 Eylül 2018 10:40

Dergilik’te Ağustos ayında 1 milyon gazete okundu

Dijital yayın platformu Dergilik uygulamasından bir ayda tam 1 milyon 115 bin gazete okunduğu açıklandı.

Dergilik’te Ağustos ayında 1 milyon gazete okundu

08 Eylül 2018 10:40


Turkcell’in Dijital yayın platformu Dergilik, Ağustos ayını da rekor kırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada; daha önce bir ayda 5 milyonu aşan indirme sayısıyla rekor kıran uygulamada bu ay 1 milyondan fazla gazete okundu. Ağustos’ta 4 milyon 492 bin dergi ve 1 milyon 115 bin gazete, Dergilik üzerinden okuyucularla buluştu. Yıl başından bu yana Dergilik’ten toplam 37 milyon 526 bin içerik indirildi.


Tek uygulama, 1700 yayın


Yerel ve ulusal pek çok yayını tek bir platform üzerinden sunan uygulama, dünyanın en popüler yabancı dergilerini de raflarına taşırken, bine yakın yabancı dergiyle birlikte toplam yayın sayısını bin 700’e ulaştırdı. Online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale gelen uygulamaya sosyal medya hesaplarından da ulaşmak mümkün.




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