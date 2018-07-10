Dergilik’ten Haziran’da 5 milyon yayın indirildi

Uygulamadan bir ayda tam 5 milyon yayın indirildi. Önceki aya göre Dergilik’ten yayın indirme oranı yüzde 20 arttı.

Yapılan açıklamada; okuma tutkunlarının en çok takip ettikleri dijital platform olan Dergilik’ten yayın indirme sayısı bir ayda 5 milyonu aştığı bildirildi. Haziran’da 4 milyon 425 bin dergi ve 850 bin gazete okundu. Önceki aya göre ise yüzde 20 artış kaydedildi. Yıl başından bu yana Dergilik’ten toplam 26 milyon 450 bin içerik indirildi. Haziran’da 500 bin kişi daha Dergilik uygulamasıyla tanıştı. Aktif kullanıcı sayısı 1.7 milyonu geçti.

Artık yabancı dergiler de raflarda

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; dünyanın en popüler yabancı dergileri de uygulamaya taşındı. Bine yakın yabancı dergiyle birlikte, uygulama üzerinden bin 400 dergi ve 95 gazete ile toplam bin 500’e yaklaştı, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldiği açıklandı.