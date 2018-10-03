'Derin Düşünceler' sergisi Maltepe'de açıldı

Fotoğraf sanatçısı Barış Kerim Cesur'un “Derin Düşünceler 2” isimli fotoğraf sergisi Maltepe'de açıldı.

Maltepe Belediyesinin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Ekim ayındaki kültür-sanat etkinlikleri, fotoğraf sanatçısı Barış Kerim Cesur'un “Derin Düşünceler 2” isimli fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.

Türkiye Fotoğrafçılar ve Gezi Kulübü Başkanlığını da sürdüren Cesur, serginin insan üzerine kurulu bir sergi olduğunu belirterek, “Hayatımızın her anında mutlaka hüzünleri, sevinçleri, mutlulukları bir arada yaşıyor ve kendi dünyamızda da bu psikolojiyle karşılaşıyoruz. Sergimde hayatın ne kadar zor olduğunu ve yaşamın insanlardan neleri getirip, neleri götürdüğünü psikolojik yaklaşımlarla anlattım” dedi.

Semtlerden insan manzaraları

Sergide İstanbul'un farklı semtlerinden insanların yaşamlarını, ruh hallerini yansıtan siyah-beyaz ve renkli fotoğraf kareleri yer aldı. Kazlıçeşme'de yapılaşmanın çocukların oyun alanlarının azalmasına etkilerini fotoğraflayan Cesur, insanların ünlü olma isteğini Galata Köprüsü'nden bir kareyle yansıttı. Cesur, Samatya'da mutluluğu, Büyükada'da bir duvar yazısından sevinci, Merter Demirciler Sitesi'nde çalışma koşullarının zorluğunu, Yenikapı'da demir toplayarak geçimini sağlayan Afgan ve Suriye kökenli çocukların yaşamlarını fotoğrafladı. Sergide Cesur'un, dünyanın en popüler coğrafya ve gezi sergilerinden National Geographic'te yayımlanan fotoğraflarından kareler de yer aldı. Sergi, 7 Ekim'e kadar Galeri Maltepe'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.