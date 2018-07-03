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03 Temmuz 2018 09:15

Dersaadet’te Ramazan Akşamları, kitapçılarda

Kültür dünyamızın önemli simalarından Dursun Gürlek’in kitabı Dersaadet’te Ramazan Akşamları, raflarda yerini aldı.

Dersaadet’te Ramazan Akşamları, kitapçılarda

03 Temmuz 2018 09:15


Dursun Gürlek’in süzgecinden geçen yine kültür dünyamızın canlı tablolarından yazarların, şâirlerin, edebiyatçıların ramazanla ilgili hâtıralarının yer aldığı Dersaadet’te Ramazan Akşamları Timaş Yayınlarından çıktı. Kitapta, Refii Cevad Ulunay, Münir Süleyman Çapanoğlu, A. Râgıp Akyavaş, Ercüment Ekrem Talu, Safiye Ünüvar, Ayşe Osmanoğlu, Mehmet Kaplan ve Süheyl Ünver gibi İstanbul yazarlarının yanı sıra daha birçok kalem erbabının yazısı bulunuyor.


Kitaptaki hâtıralar yığını, olanca çeşnisi, bol malzemesi ve renkli levhalarıyla bir nevi “Ramazan Edebiyatı” olabilecek bir edebiyat türünü ortaya çıkarıyor denebilir. Ramazan medeniyeti, Ramazan edebiyâtıyla daha canlı, daha heyecanlı bir hâle geliyor.




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