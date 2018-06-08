Derslere konsantrasyonda yoga etkisi

Günümüzde herkesin yakındığı en büyük sorunlardan bir tanesi de stres. Stresin oluşturduğu gerginlik bedenimize ve zihnimize yansıyor. Çalışan çalışmayan herkes, öğrenciler hatta çocuklar fazlasıyla stres altındalar. İşte tam da bu noktada yogayı devreye sokuyor Ebru Hoca. Amerika’da eğitim görürken tanıştığı yogayı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Dekanın da önerisiyle seçmeli ders yapan Eczacılık Fakültesi Farmasötik Batonik Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Ebru Özdemir Nath, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yoga eğitimleri neticesinde, derslerde de başarı oranlarının arttığına ve daha iyi odaklandıklarına dikkat çekti.

Günlük hayat akışında zihinsel ve fiziksel olarak bitkin olabilen öğrenciler özellikle sınav haftalarında daha çok stres yapıyorlar. Derslere başlamadan önce ve sınav haftalarında nefes alıp verme teknikleri, meditasyon yöntemleri eşliğinde öğrencilerinin bu bitkinlikten sıyrılmalarına yardımcı olan Nath, yoga ile zihinsel ve fiziksel mutluluğun mümkün olduğunu söyledi.

“Öğrenciler yogaya büyük ilgi gösterdi”

Yogayı seçmeli ders yaptıktan sonra karşılaştıkları yoğun ilgi neticesinde dersleri 5 yıldır aynı samimiyet ve ciddiyetle sürdürdüklerini ifade eden Nath şunları söyledi: “Tıp, Eczacılık, Güzel Sanatlar, Fizyoterapi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri Yoga dersine yoğun ilgi gösterdi. İlk başladığımızda 140 öğrenci derse katılmak istedi. Alanımız yeterli olmadığından öğrencileri gruplara ayırdık. Derslerimizde haftada 2 saat, meditasyon ve nefes alıp verme tekniklerini çalışıyoruz. Yogaya olan ilgi ve önem arttıkça bizde aynı ciddiyetle derslerimizi vermeye devam ediyoruz. 5 senedir düzenli olarak aynı dersi açıyoruz. 14 hafta süren eğitimlerin ardından uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimizi ayrı sertifika kurslarına yönlendirerek uzmanlaşmalarına katkıda bulunuyoruz.”

“Yoga Türkiye’de çok popüler”

Yoganın Türkiye’de popüler hale geldiğine vurgu yapan Nath, “Ben 2003 yılında yogaya başladığımda yoga merkezi bulmakta zorlanmıştım. Şimdi Spor Bakanlığı yogayı da antrenörlük alanı olarak kabul etti. Bu nedenle yoga, spor şeklinde çok daha geniş kitlelere ulaşan bir alan oldu. Herkese öneriyorum. Özellikle sağlık alanında da çok güzel sonuçlar alıyoruz. Öğrencilerimiz için sınav stresinde, stres neticesinde oluşan gerginliklerde sakinleşmek ve içe dönmek, fiziksel olarak yapılan çalışmalarda ise kasların ve eklemlerin güçlenmesi açısından çok güzel sonuçlar veriyor” dedi.