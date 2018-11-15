Design Week Turkey 2018'in tanıtımı gerçekleşti

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından tasarım kültürü oluşturmak ve Türkiye'deki tasarımcıları dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Design Week Turkey 2018 (Türkiye Tasarım Haftası) basın tanıtımı gerçekleşti.

16-18 Kasım tarihlerinde, 22 panel ve konferans, 50'den fazla konuşmacı, 19 sergi ve enstalasyon, 16 atölye çalışması, 100'ün üzerinde tasarımcının yer alacağı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde düzenlenen Design Week Turkey 2018 binlerce izleyiciyle buluşacak. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte, endüstriyel tasarımdan modaya, mimariden görsel iletişim tasarımına kadar birçok tasarım disiplini, geniş bir yelpazede ele alınacak. Design Week Turkey, dünyaca ünlü iletişimci ve reklam fotoğrafçısı Oliviero Toscani'yi de ağırlayacak.

TİM Başkanı İsmail Gülle: "Birim fiyatlarımızın değerini arttırmamız lazım"

‘Tasarım Ekosistemi' başlığıyla düzenlenen Design Week Turkey'ın programının ve detaylarının açıklandığı basın toplantısında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin şu anda en önemli işinin ihracat yapmak olduğunu belirterek, "İhracat ülkemiz için her zamankinden daha önemli bir konumda. Bizim ülke olarak zenginleşmemiz gerekiyor, çok büyük hedeflere yürümemiz gerekiyor. Çok fazla ihracat yapmamız lazım. Bunun birincisini miktar olarak yapabiliriz. İkincisi değer olarak yapabiliriz. Türkiye'nin ihracat birim ortalama fiyatı 1,38 dolar. Avrupa ülkelerinin 4 doların üstünde olduğu ortalamaya bakılırsa oldukça düşük sayılır. Bizim bu değeri sattığımız birim fiyatlarımızın değerini arttırmamız lazım. Üretimimizi tasarımımızla yönlendirmemiz gerekiyor. Bazı firmalar 1 dolara satarken, tasarlanmış ürünlerin çok daha yüksek değeri oluşturmamız lazım. Bu farkındalık son zamanlarda oluştu. 7 senedir endüstriyel tasarım ödülleri veriyoruz. Burada firmalarımızın tasarladığı ürünleriyle yarışan; paketlemede, kullanımda çok farklı fikirler oluşuyor. Bunlarla beraber üniversitelerdeki gençlerimizin, işletmelerimizin, sanatçılarımızın tasarım kültürlerini daha da geliştirmek için bu etkinliğini düzenliyoruz. Bütün yıl yaşanan şovun yapıldığı bir dönem olarak bakıyoruz" dedi.

"Türk halkı bir şeyi kafasına koydu mu en iyi şekilde yapmanın yolunu mutlaka bulur"

Bu etkinliğin Türkiye'de tasarım kültürünün oluşması, tasarımın dikkat çekilmesi, tasarımla başarılı olanların nerelere kadar gittiği gibi soruların cevaplarının alındığı bir etkinlik oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Gülle, "İnanıyoruz ki bunun bir karşılığı var. Türk halkı bir şeyi kafasına koydu mu en iyi şekilde yapmanın yolunu mutlaka bulur. Bize Allah vergisi bir özellik. Bizim bu tasarım kültürünün, gençlerin yönelmesi ve sahip çıkmasıyla çok daha farklı bir yere gideceğine inanıyoruz. Bunu önümüzdeki yıllarda tasarım fuarı haline getirmek amacındayız. Bunun artık parasal karşılığının olması lazım. Tasarımın halkla bütünleşmesi lazım. Zaten şu anda yapılıyor. Ama bunun sektörlere yayarak, hayatımız içinde bulunan bütün tasarımları farklı kültürlerde buluşturmak amacındayız. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman inanıyorum ki fark ettirmiş ve başarmış olacağız” diye konuştu.

Gökhan Karakuş: "Ekonomimizde artık çok daha merkezi bir noktaya gelmesi lazım"

Design Week Turkey' Danışma Kurulu Başkanı Gökhan Karakuş basın tanıtımında yaptığı açıklamada, ‘Design Week Turkey' tasarım haftasının, tasarım anlamında en büyük etkinlik olduğunu söyleyerek, “Tasarım konusunda devletimizin, Ticaret Bakanlığının ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nin düzenlediği bir organizasyon. Tasarımı yıllardır profesyonel insanlar arasında konuşuyorduk. Şimdi ulusal düzeyde konuşmaya başladık. Ekonomimizde artık çok daha merkezi bir noktaya gelmesi lazım. Katma değeri, ihracatımızı ancak o şekilde yapabiliriz düşüncesiyle tasarımı bu şekilde temsil ediyoruz” diye konuştu.

ETMK Başkanı Sertaç Ersayın: "Tasarım kaynak kullanan bir alandır"

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Başkanı Sertaç Ersayın yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dev bir fabrika olduğunu vurgulayarak, “Sahip olduğu üretim kapasitesi, hatları, dünyanın dört bir tarafına yaptığı ihracatla, rekabette başarılı çıkmanın yollarından bir tanesi de tasarım. Sadece evimizi süsleyen objeler değil, aksine fonksiyonel, iyi tasarlanmış, insan hareketlerine uygun, çevreci, dünyaya saygılı ve canlıları önemseyen önemli bir görevi var. Tasarım kaynak kullanan bir alandır” ifadelerini kullandı.

Hakan Akkaya: "Tasarım sadece böyle popülerlik ve ünlüleri giydirmek değil"

Ünlü modacı ve Design Week Turkey Danışma Kurulu Üyesi Hakan Akkaya da, Türkiye'de tasarımın artık çok önemli bir noktada olduğunu belirterek, “Ama bir şeyi kaçırıyoruz. Biz sadece popüler kısmını maalesef gündemde tutabiliyoruz. Tasarım sadece böyle popülerlik ve ünlüleri giydirmek değil. Marka oluşturmak önemli, markanızın kalıcı olması önemli. Markanın özgün tasarımlardan oluşuyor olması çok önemlidir. Bu olayı derinlemesine kavradığımızda çok daha iyi bir yerde olacaktır. Tamamı değil ama çok daha fazla bu konuya yüzeysel bakan bir gençlik var. Biraz daha derine inmeleri gerekiyor. Biz Türklerin bu yolda çok hızlı ilerlediğine inanıyorum. Her geçen gün daha iyiye gidiyor ama maalesef çok önemli bir şey ülke tanıtımı ve ülkenin marka değerini yükseltmek için çok önemli bir başlık” diye konuştu.

İKSV Başkanı Görgün Taner: "Tasarım, Türkiye için katma değer oluşturacak ve ekonominin gelişim kanallarından biri olacak unsur"

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Başkanı Görgün Taner yaptığı açıklamada, tasarımın Türkiye için katma değer oluşturacak ve ekonominin gelişim kanallarından biri olacak unsur olduğunu ifade ederek, “Biz Türkiye'de yapılan değil, Türkiye'de tasarlanan ürünlerin birleşeceği ve raflarda görüleceği, bütün dünyada herkes tarafından alınacağı bir gelecek tasarlanmasını istiyoruz” dedi.

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri 7'nci kez sahiplerini bulacak

Türkiye'de kullanıcıların ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımları ödüllendirmek amacıyla TURQUALITY Programı dahilinde Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (ETMK) iş birliği ile bu yıl 7'ncisi düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, 16 Kasım'da Design Week Turkey kapsamında sahiplerini bulacak.