Design Week Turkey, Benjamin Hubert'i ağırlayacak

Türkiye'de tasarım kültürü oluşturmak, Türkiye'nin tasarım gücünü dünyaya tanıtmak ve tasarımın ekonomideki rolünün önemine dikkat çekmek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Design Week Turkey, 3 günde; 22 panel ve konferans, 50'den fazla konuşmacı, 19 sergi ve enstalasyon, 16 atölye çalışması, 100'ün üzerinde tasarımcı ve binlerce izleyiciyi bir araya getirecek. 'Tasarım Ekosistemi' ana teması ile düzenlenen Design Week Turkey 2018, kullanıcı deneyimlerini yaşam tarzı haline getirerek tasarım öyküleri oluşturan ödüllü İngiliz tasarımcı Benjamin Hubert'i de ağırlayacak.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Design Week Turkey, katma değer oluşturmada tasarımın önemine dikkat çekmeyi ve cari açığın azaltılmasında en önemli unsur olan ihracatın tasarımın katkısı ile artacağına dikkat çekmeyi hedefliyor. Tasarım ekosisteminin tüm oyuncularının bir araya geleceği bu etkinlikle yerli ve yabancı tasarımcılar, sanayiciler ile buluşabilecek ve tasarladıkları ürünleri sergileyebilecek.

16-18 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte, endüstriyel tasarımdan modaya, mimariden görsel iletişim tasarımına kadar birçok tasarım disiplini, geniş bir yelpazede ele alınacak. Deneyim odaklı tasarımlarında kullanıcı deneyimlerini yaşam tarzı haline getirerek tasarım öyküleri oluşturan ödüllü İngiliz tasarımcı Benjamin Hubert, Design Week Turkey kapsamında Türkiye'ye gelecek. EDIDA'da 2010 yılında Yılın Uluslararası Genç Tasarımcısı da dahil olmak üzere IF Ödülleri, A&W Mentorpreis gibi pek çok prestijli ödülün sahibi Hubert, insan davranışı odaklı çalışmalarında mühendislik, kullanıcı deneyimi, UI/UX tasarımı gibi farklı konuları, bütünsel tasarım yaklaşımı ile bir araya getiriyor. Hubert'in imzası, BMW, Nike, Pepsi, Samsung, Herman Miller gibi markaların tasarımlarında görülebiliyor.

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri başvurusu 25 Ekim'de sona erecek

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu iş birliğiyle TURQUALITY Programı dahilinde gerçekleştirilen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri bu yıl 7'nci kez sahiplerini bulacak. Yarışma, kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımları ödüllendirecek. Bu yıl 13 ayrı sektörden, son 3 yıl içerisinde üretilmiş tasarımlar, 30 uluslararası jüri üyesi tarafından değerlendirilecek. Aynı zamanda gençlerin ve yeni tasarımcıların katılacağı henüz ürün haline gelmemiş, taze fikirler de Kavramsal Tasarım Ödülleri kategorisinde değerlendirilecek.