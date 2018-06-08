Destek belediyeden başarı öğrenciden

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteğine bu yıl da devam etti. Eyüpsultan Belediyesi tarafından, sosyal belediyecilik anlayışı ile beş yıl önce "Destek Bizden, Başarı Sizden" sloganıyla başlatılan ve geleneksel hale gelen eğitime katkı payı ödemeleri geleceğe hazırlanan öğrencilerin yüzlerini bir kez daha güldürdü. Bu kapsamda ilçede bulunan 15 lisenin son sınıfında okuyan ve Eyüpsultan’da oturup Eyüpsultan dışında liselerde son sınıfta okuyan 3 bin 850 öğrenciye, eğitime katkı payı olarak toplam 962 bin 500 TL verildi.

Okullarda düzenlenen panellerde önce öğrencilerle keyifli sohbetler gerçekleştiren, tecrübe ve deneyimlerini paylaşan Başkan Remzi Aydın, sonrasında katkı payı çeklerini düzenlenen törenlerle kendilerine teslim etti.

"Öğrencilerimizi üniversiteye geçiş dönemlerinde desteklemeye devam edeceğiz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Remzi Aydın şunları söyledi:

"Eyüpsultan Belediyemizin geleneksel eğitim yardımlarımızı bu sene de gerçekleştirdik. Bugüne kadar olduğu gibi lise son sınıf öğrencilerimizi üniversiteye geçiş dönemlerinde maddi olarak destekleyerek Eyüpsultan Belediyemizin geleneğini yerine getirmiş olduk. Sadece Eyüpsultan ilçemizdeki liselerde son sınıfta okuyan öğrencilerimize değil Eyüpsultan’da ikamet edip diğer ilçelerde okuyan öğrencilerimize de bu desteği verdik. Sosyal destek anlamında gerçekleştirdiğimiz bu yardımların çocuklarımızın morallerini ve motivasyonlarını artırdığını düşünüyorum. Rakam küçük olsa bile onların bütçelerine çok ciddi katkılar sağladığına inanıyorum. İnşallah öğrencilerimize destek vermeye devam edeceğiz."

Öğrenciler, belediyeye teşekkür etti

Eyüpsultan Belediyesinin verdiği destekten dolayı Başkan Remzi Aydın’a teşekkür eden öğrenciler, "Bu parayla test kitapları alıp, sınav ücretini ödemeyi ve üniversite eğitimimizde değerlendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Özlem El, yardımdan dolayı teşekkür ederek, "Halis Kutmangil Çok Programlı Anadolu Lisesi 12.Sınıf Muhasebe Bölümü öğrencisiyim. Başkanımıza bu güzel desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu parayı yine eğitimimle ilgili bir konuda değerlendirmeyi düşünüyorum. Bu yardımın bize çok büyük katkısı oluyor" ifadelerini kaydetti.

"Halis Kutmangil Çok Programlı Anadolu Lisesi 12’nci Sınıf Sayısal Bölüm öğrencisiyim" diyen Yağız Karağancı, "Üniversite sınavına hazırlanan 12’nci sınıf öğrencileri olarak bu yapılan yardım bize büyük destek sağlıyor. Bununla test kitapları alabilir veya diğer eksikliklerimizi tamamlayabiliriz. Bu güzel destek kampanyası için Başkanımız Remzi Aydın’a teşekkür ediyoruz" dedi.

12’nci sınıf öğrencisi Berçem Aslan ise, "Eğitim desteği kampanyası bence çok güzel düşünülmüş bir proje. Eyüpsultan Belediyesi bunu her sene tekrarlıyor. Sınava hazırlanan biz öğrenciler bu dönemde birçok test kitabı almak zorunda kalıyoruz. Birçok arkadaşım da bu parayla eminim bu tür eksikliklerini tamamlayacaktır. Ben çok fazla test kitabı aldığım için okuma kitabı almayı düşünüyorum. Başkanımız Remzi Aydın’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bir başka öğrenci Görkem Bilgi ise, "Eğitime destek için verilen bu para, sınav ücretini karşılıyor hatta üstüne de çıkıyor. Bu çok güzel. Eyüpsultan Belediyesinin yaptığı bu destek, umarım diğer belediyelere de örnek teşkil eder. Başkanımız Remzi Aydın’a bu önemli destek için çok teşekkür ediyorum" dedi.