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09 Temmuz 2018 12:53

Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, United VARs’ın Yönlendirme Komitesi’nde

Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, 90 ülkede 8 bini aşkın müşteriye hizmet veren United VARs Yönlendirme Komitesi’nde görev yapacak.

Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, United VARs’ın Yönlendirme Komitesi’nde

09 Temmuz 2018 12:53



Yüzde yüz Türk sermayeli SAP çözüm ortağı Detaysoft, ‘Global Partner’ı olduğu United VARs’ın Yönlendirme Komitesi’ne girdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre 90 ülkeden 50 üyesi ve 10 binden fazla danışmanıyla 8 bin müşteriye hizmet veren uluslararası SAP çözüm ortakları topluluğu United VARs, üyelerine uluslararası ölçekte proje yürütme yetkinliği kazandırıyor. SAP’nin en üst seviye Platin iş ortağı Detaysoft, hizmet kalitesi, global hizmet verebilme kapasitesi, ürün portföyü, teknolojik gelişmelerdeki öncülüğü gibi kriterlerle üye kabul eden United VARs’ın, Türkiye’deki tek üyesi olarak dijital dönüşümün öncülüğünü yapıp, kurumların iş verimliliğini artıran projeler yürüterek başarılı iş birliklerine imza atıyor.



“United VARs’ın yönetiminde ilk ve tek Türk markası olarak yer almak bizler için gurur verici”


United VARs Yönlendirme Komitesi’ne seçilen Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, “United VARs üyeliğiyle Detaysoft olarak yüksek kalite standartlarımızla dünya çapında hizmet veren bir danışmanlık firması olduk. Gerek Türkiye’den yurt dışına, gerekse yurt dışından Türkiye’ye çok sayıda Rollout projesine imza attık. Bu projelerde, United VARs üyesi olmanın verdiği gücü de aktif olarak kullanarak, pek çok başarılı projeyi hayata geçirdik. 2 milyar dolarlık satış hacmine sahip United VARs’ın yönetiminde ilk ve tek Türk markası olarak yer almak bizler için gurur verici” dedi.




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