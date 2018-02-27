Detmann: “Euroleague milli takımlara saygı göstermiyor”

Bir dönem Türkiye’de Beşiktaş’ı da çalıştıran Finlandiya Erkek Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Henrik Detmann, FIBA Dünya Kupası Elemeleri 2019’da Bulgaristan karşısında aldıkları 75-70’lik galibiyet sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dettmann, Barcelona’nın Sasha Vezenkov’u Bulgaristan Milli Takımı’na gönderip Petteri Koponen’i Finlandiya Milli Takımı’na göndermemesi üzerine Barcelona Kulübü’ne öfke saçarken, Euroleague’i milli takımlara saygı göstermemekle suçladı.

Dettmann, Euroleague’in kendi maç takvimini, FIBA Dünya Kupası Elemeleri maçları ile çakışacak şekilde hazırlayarak takvim çatışmasına neden olduğunu ve böylece milli takımlarını temsil etmek isteyen oyuncularla kulüplerini zor durumda bıraktığını belirtti.

Dettmann, Barcelona’nın tavrını sportmenlikten uzak bir hareket olarak tanımlayarak, “İspanya kanunlarına göre aslında oyuncuların milli takımlarına gitmesi gerekiyor. Bu durum maalesef sporun ruhuna dair hiç iyi bir imaj çizmiyor. Euroleague’in takvimi ve Barcelona’nın bu kararı yüzünden ilk 5’te yer alan oyun kurucu ve şutörümüz yoktu. Son pencerede CSKA Moskova Rus oyuncularının milli takımlarına gitmesine izin verirken, Nando de Colo’nun Fransa için oynamasına izin vermedi. Bu iyi bir şey değil” dedi.

Euroleague’in sadece Avrupa basketboluna değil spora zarar verdiğini vurgulayarak, “Bazıları FIBA’nın sistemi değiştirmesi gerektiğini söylüyor, ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Euroleague birkaç elit kulüp tarafından yönetiliyor ve kalan kulüpler için bir kazanç teşkil etmiyor. Euroleague, son yarım yılda yaptıklarına devam ederse kendi ayaklarına sıkacak” diye konuştu.