Dev borunun denize indirilişi havadan böyle görüntülendi

Yüzde 99’un üzerinde suyun arıtıldığını belirten İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Günlük yaklaşık 3,5 milyon metreküp su arıtmadan geçiyor" dedi.

Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Atık Suların Deniz Deşarj Boru Hattı projesinin yüzde 85’i tamamlandı. Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde arıtılan atık suların deniz deşarj boru hattı deniz altına indirildi. 2.2 metre çapındaki 3 bin 415 metrelik dev boru hattının son metreleri deniz altına indirilirken o anlar da havadan görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) projeyle ilgili incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arıtma sistemi ile ilgili bilgilendirme yapan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Temiz suyumuzu da biz derin deşarj ile tabandan yüksek Marmara akıntısına verelim ki Marmara’nın tamamına dağılsın. Marmara’daki canlı çeşitliliği etkilenmesin, Marmara’daki denizindeki canlı yaşamı etkilenmesin. Asıl amaç bu. İstanbul’da İSKİ, büyükşehir olarak arıtmalarımızın yaklaşık yarısında bu derin deşarj var. Ancak olmayan bütün arıtmalarımıza da derin dejarj sistemine geçip, denizlerimize kirli su vermemiş olsak bile temiz suyu da derin dejarja vererek, deniz içerisindeki canlı yaşamını, o doğal dengeyi bozmamak adına bu çalışmayı yapıyoruz" dedi.

"80 arıtma tesisiyle yüzde 99’un üzerindeki bir su arıtılarak artık denize veriliyor"

İstanbul’da 80 arıtma tesisiyle atık suların arıtıldığını belirten Uysal, "1994 öncesinde Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olmadan önce İstanbul’daki bütün atık suların sadece yüzde 9’u arıtılabiliyordu. Bu da ön arıtmaydı. O dönem 2 arıtma tesisimizde arıtılabiliyordu. Şuanda aslında tamamı arıtılabiliyor diyeceğimiz bir noktaya geldik. Yüzde 99’un üzerindeki bir su arıtılarak artık denize veriliyor. 80 arıtma tesisimiz var. 80 arıtma tesisimizin içerisinde de İstanbul’daki sularımızın yüzde 35’i ileri derecede biyolojik arıtma dediğimiz sistemle arıtılabiliyor. Günlük yaklaşık 3,5 milyon metreküp su arıtmadan geçiyor. Bunun yüzde 35’i ileri derecede biyolojik arıtmadan geçiyor.Arıtma sonrası kullanılabilir su haline dönüşüyor bu arıtılan sular. Bunların da yaklaşık yarısı derin deşarja veriliyor" ifadelerini kullandı.

"İstanbul’da denize girilemeyen yer yok denilecek kadar az"

Marmara’da İstanbul kıyıları adına iyi bir noktada olunduğunu fakat tüm Marmara’nın daha temiz bir suya sahip olması gerektiğini ifade eden Başkan Mevlüt Uysal, "Hedefimiz kısa bir zamanda İstanbul’da Maramara kıyılarını da deniz turizmi adına aktif olarak kullanabilen bir yer olmasını hedefliyoruz. İstanbul’da denize girilemeyen plaj, kıyı noktasında önemli bir mesafe alındı. Önceki dönemlerde denize girilebilen yer yok denilecek kadar azken, şimdi girilemeyen yer yok denilecek kadar az. Hedefimiz tamamen temizlemek" dedi.

Bu hattın tamamlanmasıyla birlikte; toplam deşarj kapasitesi günlük 1 milyon metreküp olacak. 2016 yılının Mart ayında başlayan proje, 2018 yılı Ağustos ayında sona erecek.