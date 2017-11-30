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30 Kasım 2017 13:13

Dev derbi Fırat Aydınus’un

Süper Lig’in 14.

Dev derbi Fırat Aydınus’un

30 Kasım 2017 13:13

haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.


Cumartesi günü 19.30’da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Fırat Aydınus görev alacak. Zorlu derbide Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig’de 2, 3 ve 4 Aralık’ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:



2 Aralık Cumartesi


14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır


16.30 Kardemir Karabükspor - Göztepe: Bahattin Şimşek


19.30 Beşiktaş - Galatasaray: Fırat Aydınus



3 Aralık Pazar


14.00 Atiker Konyaspor - Bursaspor: Halil Umut Meler


14.00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan


16.30 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor: Halis Özkahya


19.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk



4 Aralık Pazartesi


20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor: Bülent Yıldırım


20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu




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