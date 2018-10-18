Dev kapışma öncesi ortam gerildi

Dünya şampiyonluk maçı öncesi rakibiyle ilk kez göz göze gelen Fırat Arslan'ın rakibi Sefer Seferi, provoke etse de sporcumuz, "Ben kozunu ringde paylaşacağım" dedi. Sefer Seferi, geçen yıl Arslan'a yenilen kardeşinin intikamını alacağını haykırdı.

17 Kasım Cumartesi Almanya'nın Göppingen kentinde altıncı kez dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak olan Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Arnavut asıllı İsviçreli, Sefer Seferi ile bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Fırat Arslan'ın dünyanın en büyük savaşçılarından birisi olduğunu belirten Seferi, "Biz okullarda dünyanın en büyük ve cesur savaşçılarından birisi olarak Atatürk'ü öğrendik hep. Şimdi Fırat'ı görüyorum da, 48 yaşında ve dünya devlerine meydan okuyarak savaşıyor ve her birini ayrı ayrı deviriyor. Ben kendisini ringlerdeki savaşçı olarak görüyorum" diye konuştu.

Toplantının ardından göz göze gelen sporcuların sessizliğini Sefer Seferi'nin sporcumuzu iteklemesi bozdu. Fırat Arslan'ı önce tutup havaya kaldıran ve ardından da itekleyerek, "Seninle her yerde dövüşmeye hazırım. İstersen hemen burada dövüşelim, ringi beklemeye gerek yok. Kardeşimin intikamını almak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Fırat Arslan: "Ben kozumu ringde paylaşacağım"

Sefer Seferi'nin bu provokatif hareketleri karşısında son derece soğukkanlı davranan Fırat Arslan, "Ben kozumu ringde paylaşacağım. Her şeyin bir yeri ve sırası var. Bekle, sana nerede nasıl davranacağımı göstereceğim. Umarım ringde de böyle cesur ve atak olursun, yoksa işin zor. Çünkü orada bizi ayıracak kimse yok buradaki gibi. Sen ve ben baş başa kalacağız ve seni elimden kimse alamayacak" diye konuştu.

Sporcumuzun menajeri ve Malik Promotion'un sahibi Okan Yavuz da karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Doğrusu Seferi'nin sporcumuza saldıracağını tahmin etmiyorduk. Aniden oluştu ve derhal müdahale ettik. Zaten ben ortadaydım ve hemen ayırdım ikisini. Çekişmeli bir karşılaşma olacağını düşünüyoruz. Seyircilerimizin gelip sporcumuzu yalnız bırakmamasını ve desteklemelerini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vedat Alyaz: "Rakibimiz olaya duygusal yaklaşıyor"

Fırat Arslan'ın basın danışmanı Vedat Alyaz, rakibin intikam yemini ettiğini vurgulayarak, "Arnavutlar da kültürel olarak bizlere çok benziyor. Belli ki Sefer Seferi, bu maça duygusal olarak bakıyor. Geçtiğimiz yıl kardeşi Nuri Seferi ile ringe çıkan Fırat Arslan onu yenerek büyük bir başarıya imza atmıştı. O günden beri Nuri yenilgiyi kabul etmiyordu ve kardeşini göndererek intikam alma yolunu seçti. Biz olaya profesyonel gözle bakıyoruz. İki yiğit boksör ringe çıkıp aslanlar gibi dövüşecek ve iyi olan kazanacaktır. Ancak belli ki rakibimiz olaya böyle bakmıyor. Biz her türlü tedbirimizi alarak ringe çıkacağız" şeklinde konuştu.