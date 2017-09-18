Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı’ndan geçiyor

Platformun geçişi nedeniyle Boğaz çift yönlü transfer gemi geçişlerine kapatıldı.

Bahama Bayraklı 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki, ’Scarabeo 9’ isimli dev petrol arama platformunun İstanbul Boğazı’ndan geçişi devam ediyor. 115 metre uzunluğundaki platformun geçişi nedeniyle boğaz transfer gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

İspanya’nın Las Palmas Limanı’ndan yola çıkan platformun, Romanya Köstence Limanı’na gittiği öğrenildi. ’Scarabeo 9’ isimli petrol arama platformuna, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait çok sayıda römorkör eşlik ediyor. Boğaz’a 08.30’da giren dev platform, köprünün altından ayaklarını batırarak geçti.