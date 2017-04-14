Dev uçak iki timsah için indi

Singapur Havayollarının Singapur-Londra seferini yapan kargo uçağı Avustralya’dan getirilen iki timsahı bırakmak için Sabiha Gökçen havalimanına indi. İki timsahın bulunduğu konteynerler kargo uçağından indirildikten sonra, apronda bir süre bekletildi. Biri erkek biri dişi olan iki timsahın bulunduğu konteynerin dev havalandırma borularıyla donatılmış görüntüsü ilgi çekti.

28 Nisan’da açılacak olan su altı hayvanat bahçesinde yer alacak olan timsahlardan birisi erkek diğeri de dişi. Erkek olan 700 kilo ağırlığında ve 40 yaşında. Bu timsahlar ortalama 100 yaşına kadar yaşayabiliyor. Avustralya’dan başlayan yolculukları boyunca timsahlar özel korumalı ve dev havalandırma borularıyla donatılmış konteynerler içinde korundu.