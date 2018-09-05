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05 Eylül 2018 18:11

Dev uçak İstanbul’dan Muğla’ya karayoluyla taşındı

Uçuş ömrünü yıllar önce tamamlayarak hurdaya ayrılan Airbus A300 tipi bir uçak, kafe-restoran olarak kullanılmak üzere girişimci iki kardeş tarafından satın alındı.

Dev uçak İstanbul’dan Muğla’ya karayoluyla taşındı

05 Eylül 2018 18:11

8 ayrı parçaya ayrılan dev uçak, tırlarla İstanbul’dan Muğla’ya götürüldü.


Uzun bir süre uçtuktan iki yıl önce uçuş ömrünü tamamlayan İstanbul’daki Airbus A300 tipi bir uçak, Muğla’da bir tatil köyüne alternatif turizm konsepti için kafe-restoran olarak kullanılmak üzere Cemal ve Nurettin Işıldak isimli girişimci kardeşler tarafından satın alındı. Taşınabilmesi için uzman bir ekip tarafından 8 ayrı parçaya dev uçak, tırlarla turistlerin yoğun olarak tercih ettiği tatil bölgelerinden olan Fethiye’deki bir bölgeye taşındı. İki ay süren çalışmayla 8 ayrı parçaya ayrıldı


Uçağın parçalanma ve taşınma işlemlerine ilişkin bilgi veren Skyair Shop Havacılık ve Taşımacılık şirketi yetkilisi Tekin Ertemel, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan Airbus A300 tipi hurda uçak gerekli izinlerin alınmasının akabinde 7 kişiden oluşan uzman ekibimiz tarafından yaklaşık iki ay süren çalışma sonrasında parçalandı. 8 parçaya bölünen uçak daha sonra 7 adet tırla Sultanbeyli’de bulunan tesise getirildi. Bahsi geçen uçağı Muğla’da bir girişimci satın aldı” şeklinde konuştu.



Uçak üç ayda birleştirilecek


Muğla’ya götürülen uçağın üç ayda tek parça haline getirilmesinin planlandığını belirten şirket yetkilisi Tekin Ertemel, “Karayolu izinlerinin alınmasının akabinde uçağın parçalarını yine tırlarla restoran-kafe yapılmak üzere geçtiğimiz hafta Muğla ile ilçesi Fethiye arasında bir bölgeye taşıdık. Taşıma 30-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. Uçağı parçalayan 7 kişilik ekibimiz bu kez tek parça haline getirmek üzere önümüzdeki hafta Muğla’ya gidecek. Hava şartlarının olumsuz seyretmesi gibi bir aksilik olmazsa ekibimiz iki buçuk veya üç ay içerisinde uçağın birleştirme işlemini tamamlayarak işletme sahibine teslim işlemini tamamlayacak” dedi.


Hurda uçağın ne kadar ücret karşılığında satın alındığı açıklanmazken, uçak uzman ekip tarafından yaklaşık üç ay içerisinde yeniden birleştirilerek tek parça haline getirilecek.




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