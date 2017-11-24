Devler Ligi’nde haftanın oyuncusu Ronaldo

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında beşinci haftanın geride kalmasının ardından haftanın futbolcusu da belli oldu. H Grubu’nda Real Madrid’in deplasmanda APOEL’i 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol, 1 asistle mücadeleyi tamamlayan Ronaldo, UEFA’nın resmi sitesinden yapılan oylamada yüzde 43 oy alarak Devler Ligi’nde beşinci haftanın en iyisi seçildi.

Aynı zamanda Cristiano Ronaldo, 2017’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 18 gole ulaşarak, ’Şampiyonlar Ligi’nde bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu’ rekorunu da kırmıştı.