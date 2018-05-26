Devler Ligi’nde şampiyon Real Madrid

Real Madrid üst üste 3. kez Avrupa’nın en büyüğü oldu.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Real Madrid ile Liverpool arasında Şampiyonlar Ligi finali oynandı. Mücadeleyi Sırp hakem Milorad Mazic yönetti. Mazic’in yardımcılığını ise Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yaptı. Dev maç dengeli başladı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid‘de Lallana’dan seken topu ceza sahası içinde Isco bekletmeden kaleye gönderdi fakat İspanyol oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Bu tehlikenin ardından İspanya devi bu kez öne geçmeyi başardı. Kroos’un vuruşunda top kaleci Karius’da kaldı. Kaleci Loris Karius oyunu hızlı şekilde başlatmak istedi ve topu elle takım arkadaşına göndermek isterken yakın mesafedeki Karim Benzema dokunuşunu yaparak, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde ağlara gönderdi.

Fakat Real Madrid‘in maçtaki üstünlüğü uzun sürmedi. 55. dakikada Lovren’in altıpasa indirdiği topu Sadio Mane ağlara göndererek dev finalde eşitliği sağladı. Çekişmeli geçen maçta Real Madrid bu kez de Gareth Bale’in röveşatası ile öne geçti. Marcelo’nun ceza sahasına ortasında Bale röveşata ile şık bir şekilde ağları sarsarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Tekrar eşitliği sağlamak isteyen Liverpool baskısını arttırdı ve 70. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Sadio Mane’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha direkten döndü.

83. dakikada fark 2’ye çıktı. Sol kanatta topla ilerleyen Marcelo’nun uzun pasında Bale arka direkte iyi kontrol ettiği meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-1’e getirdi.

Üst üste 3. kez Avrupa’nın en büyüğü

Maçın kalan dakikaları daha dengeli bir görüntü ortaya koyarken mücadelede başka gol olmadı ve dev maçtan Real Madrid 3-1 galip ayrılarak 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Real Madrid üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak, tarihte bunu başaran ilk kulüp oldu.

Önce Salah, sonra Carvajal gözyaşlarına boğuldu

Maçın 28. dakikasında Sergio Ramos’un darbesiyle yerde kalan Mohammed Salah sol omzundan sakatlandı. İlk müdahalesi saha içinde yapılan Liverpoollu oyuncu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mısırlı yıldız oyuncu sahayı gözyaşlarıyla terk etti. Salah’ın yerine Adam Lallana oyuna dahil oldu.

Maçın ilerleyen dakikalarında bu sefer Real Madrid’de Carvajal yerde kaldı. Bir süre yerde kalan Carvajal yapılan müdahalenin ardından gözyaşları ile saha kenarına geldi. Maça devam edemeyen Carvajal’in yerine 37. dakikada Nacho Fernandez oyuna dahil oldu.

Taraftar sahaya girdi

Maçın 90+3. dakikasında bir taraftar sahaya girince oyun durdu. Sahaya girerek Liverpool kalesine doğru koşan taraftarı güvenlik güçleri fazla ilerlemesine izin vermeden durdurdu.

Taraftarın sahaya girmesiyle maçın hakemi Milorad Mazic de maçı durdurdu. Taraftarın yeşil sahadan çıkarılmasıyla birlikte hakem Mazic, süresi dolan maçı bitirerek dev karşılaşmanın galibini duyurdu.

Dev finalde Dua Lipa rüzgarı

Final maçı öncesi stada kurulan sahneye çıkan ünlü şarkıcı Dua Lipa, seyircilere keyifli anlar yaşattı. Ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Kiev Olimpiyat Stadı’nda sahne şovu ve gösterdiği performansla futbol severlerden tam puan aldı.