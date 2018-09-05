Devremülk mağdurları suç duyurusunda bulundu

Türkiye çapında 500 bine yakın mağdurun olduğunu söyleyen vatandaşlar, kayyum atanarak mağdur edildikleri devremülklerin hissedarlara verilmelerini istedi.

Türkiye’nin çeşitli illerinden aldıkları termal devremülkler üzerinden dolandırıldıklarını öne süren bir grup vatandaş Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gelerek suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan vatandaşlar kendilerini dolandıran vatandaşların cezalandırılmasını istedi. Grup adına açıklamayı yapan Sevinç Öğnü, Türkiye’nin değişik illerinden geldiklerini belirterek, "Bizler Türkiye’de yeraltı zenginliği olarak termal suların değerlendirilip insanlara hem sağlık olarak hem de yatırım amaçlı bu projelerden yer aldık. Ama bu yolda bizler kandırıldık. Bize, şu anda geçerli olmadığını söyledikleri satış sözleşmeleri ile satışlar yaptılar. Mesela Afyon, Ankara’daki bir termale Aydın’dan, Diyarbakır’dan satışlar yapıldı ve sizler hiç gelmeyin, biz sizlere kira bedeli göndereceğiz dediler. Zamanla bu sözlerin hiçbiri tutulmadı” dedi.

Bazı mağdurların evini satarak, bazılarının da kredi çekerek bu projelerden devremülk aldığını söyleyen Öğnü, "Türkiye çapında 500 bine yakın mağdur insan var. Benim ait olduğum termalde 20 bine yakın mağdur var. İnsanlar satış iptalleri yapıyor ücretleri ödenmiyor” ifadelerini kullandı.

"Gerekirse kayyum yöntemi ile buraların yönetimi hissedarlara devredilsin”

Bugüne kadar yaptıkları suç duyurularının takipsizlik kararıyla sonuçlandığını söyleyen Öğnü, "Biz bugün gene bulunacağız. Başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Adalet Bakanlığından, Turizm Bakanlığından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bu konuya el atmasını ve bu durumu düzeltmesini, gerekirse kayyum yöntemi ile buraların yönetimi hissedarlara devretmesini, bitmeyen inşaatları da alacaklarımıza karşılık bize versin biz bitirelim, ülkemize güzel şeyler kazandıralım. Ama bir kişi bizim sırtımızdan zengin olmasın, mal mülk sahibi olmasın" diye konuştu.

Mağdurlar, yaptıkları basın açıklamasının ardından adliyeden ayrıldı.