Pistlerin bakımı ve PAT Sahalarının onarımı için DHMİ, yaklaşık 180 milyon lira harcayacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye’nin en önemli havalimanlarından biri olan Ankara Esenboğa Havalimanı’nda uçuş trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için pistlerde ve yedek pistlerde oluşan hasarları onarmaya başladı. Çalışmalar uçuş trafiğini aksatmayacak şekilde planlanırken, sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, “Esenboğa Havalimanı PAT Sahaları Yapımı, Onarımı işi süratli bir şekilde devam ediyor. PAT Sahaları Onarımı ve Tevsii işi kapsamında 3750 metreye 45 metre yedek pist statüsünde taksiyolu imalatı, taksiyolu alt geçidi ile 2 adet de-icing apronu inşaatı devam ediyor. Taksiyolu ile apron bağlantısını sağlamak amacıyla battı çıktı imalatı ve mevcut asfalt kaplamalı 03R-21L pistinde çatlak tamiri ile onarım yapılıyor. Bugün itibariyle işin gerçekleşmesi yüzde 85 seviyelerinde olup taksiyolu asfalt kaplama imalatları ile battı çıktı imalatları tamamlanma aşamasındadır. Mevcut pistte çatlak tamiri çalışmaları da devam ediyor” dedi