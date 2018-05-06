’ Çok şükür göstergeler bu tezi doğruluyor” dedi.

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, DHMİ Havacılık Akademisi tarafından düzenlenen ‘Kurumsal Aidiyet Kültürü, Kurumsal İmaj ve İletişim Yönetimi’ isimli seminerde kurum çalışanlarıyla bir araya geldi. DHMİ yöneticileri için düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada havacılık sektörünün gelecek hedeflerine değinen Ocak, 2018 hedeflerine ilişkin beklentilerin olumlu yönde sıçrama yapacağına işaret ettiğini kaydetti. Havacılık sektöründeki 2018 hedeflerine dikkat çeken Ocak, “4 ay önceki koordinasyon toplantısında 2018 yılı için hedeflerimizi, prensiplerimizi, çalışma esaslarını sizlerle karşılıklı istişare etmiştik. O gün bir hedef belirleyip şöyle demiştik; 2018 yılı performans ve sıçrama yılı olacak. Çok şükür göstergeler bu tezi doğruluyor. Bu da sorumluluğumuzu artırıyor. Ekonomimize katkı sağlamak bu kuruluşun her zaman bir vasfı, çabası, temennisi olmuştur. Sizlerden turizm sezonu başlarken tüm tedbirlerinizi almanızı, hazırlıklarınızı en iyi şekilde yapmanızı rica ediyorum. Ekonomimize katkı sağlamak, sektörümüze en iyi şekilde hizmet vermek için geceli gündüzlü gayretlerinizi yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Sadece fiziksel alanlarda değil, yatırımımızı insan kaynağına yapıyoruz”

DHMİ’nin havacılık sektöründe eğitimli insan gücü oluşturmak için yatırımlarının sürdüğüne de dikkat çeken Ocak, “Esasen biz işletmeci bir kuruluşuz, bunun yarı sıra ciddi bir yatırımcı kuruluş haline geldik. Ama biz yatırımımızı sadece fiziksel alanlarda yapmıyoruz. Biz yatırımımızı insan kaynağına yapıyoruz. Modern yönetimlerde artık nakdi sermaye o kadar önemli değil. Önemli olan beşeri sermaye. Beşeri sermayeye biz gerçekten çok ciddi yatırım yapıyoruz. Eğitimde de büyük hedeflerimiz var diğer alanlarda olduğu gibi. Hedefi olmayan hiçbir yere gidemez. Türkiye’nin gözde kurumlarından biri olan DHMİ’nin de büyük hedefleri var. Bu anlayışla kuruluşumuz büyük olmaya, büyük projelerini hayata geçirmeye devam edecek. Ben, büyük hedeflerden hiç yorulmam. Benim korktuğum hedef koymamaktır. Benim korktuğum kabuğuna sığınıp kalmaktır. Bu nedenle eğitimi, yatırımı, hizmette kaliteyi çok önemsiyorum” dedi.