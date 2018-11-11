DHMİ Genel Müdürü Ocak: “Havalimanlarımız Avrupa'nın zirvesinde”

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, 2018 yılında bağlantı sayılarına göre ilk 20'de yer alan Avrupa ülkeleri arasında 2008 yılına göre en fazla artış gerçekleştiren ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı.

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından hazırlanan 2018 yılı bağlantılılık raporunu açıkladı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan rapora ilişkin verileri paylaşan Funda Ocak, Türkiye havalimanlarının yükselen uçuş grafiklerine dikkat çekti. Hazırlanan ACI verilerinde Türkiye'nin en önemli tatil beldesi konumunda yer alan Antalya Havalimanı dikkat çekti. DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, ACI verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda yılda 25 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren Antalya Havalimanı'nın kendi kategorisinde ilk sırada yer aldığını belirtti. Ocak, “Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) 2018 yılı bağlantılılık raporunu açıkladı. Buna göre Avrupa'da yılda 25 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verilen havalimanları arasında 2018'de 2017 yılına göre direkt bağlantı sayısında yüzde 44,8 artışla Antalya Havalimanı birinci oldu” dedi.

İzmir ve Ankara Havalimanları da raporda dikkat çekti

İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa Havalimanlarına ilişkin ise Ocak, “Avrupa'da yılda 10 milyon ile 25 milyon aralığında yolcuya hizmet verilen havalimanlarında 2018 yılında 2017 yılına göre direkt bağlantı sayısında en fazla artış gerçekleşen havalimanı ise 23 artışla İzmir Adnan Menderes Havalimanı oldu. Avrupa'da yılda 10 milyon ile 25 milyon aralığında yolcuya hizmet verilen havalimanlarında 2018 yılında 2017 yılına göre direkt bağlantı sayısında Ankara Esenboğa Havalimanı yüzde 22,9 artışla ikinci sırada yer aldı” ifadelerini kullandı.

Sinop Havalimanı'nda yüzde 130'luk artış

Raporda Türkiye'den dikkat çeken bir diğer havalimanı da Sinop Havalimanı oldu. Avrupa'da yılda 5 milyonun altında yolcuya hizmet verilen havalimanlarında 2018 yılında 2017 yılına göre direkt bağlantı sayısında en fazla artış gerçekleşen havalimanları arasında yüzde 130,4 artışla Sinop Havalimanı dördüncü oldu.

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, son 10 yıllık uçuş grafiğinde de Türkiye havalimanlarının listede dikkat çektiğini ifade etti. Buna göre Avrupa'da yılda 25 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verilen havalimanlarında 2018 yılında 2008 yılına göre direkt bağlantısında en fazla artış gerçekleştiren havalimanları da yine Türkiye'den oldu. Bu kapsamda Antalya Havalimanı yüzde 226,9 artışla ikinci, İstanbul Atatürk Havalimanı yüzde 104,9 artışla dördüncü sırada yer aldı. Yılda 10 milyon ile 25 milyon aralığında yolcuya hizmet verilen havalimanlarında 2018 yılında 2008 yılına göre direkt bağlantı sayısında en fazla artış gerçekleşen havalimanı yüzde 169,4 artışla Ankara Esenboğa Havalimanı oldu. Aynı kategoride İzmir Adnan Menderes Havalimanı yüzde 131,5 artışla ikinci sırada yer aldı.

Son 10 yılda en fazla artış gösteren ülke Türkiye oldu

ACI verilerine göre son 10 yılda en fazla artışı gösteren ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, “2018 yılında en fazla HUB (merkez) bağlantısına sahip Avrupa Havalimanı Frankfurt Havalimanı olurken, İstanbul Atatürk Havalimanı dördüncü sırada yer aldı. 2018 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın HUB bağlantısında 2008 yılına göre yüzde 492,8, 2017 yılına göre yüzde 4,8 artış gerçekleşti. 2018 yılında bağlantı sayılarına göre ilk 20'de yer alan Avrupa ülkeleri arasında direkt bağlantı, doğrudan bağlantı ve HUB (merkez) bağlantısı kategorilerinin tamamında 2008 yılına göre en fazla artış gerçekleşen ülke Türkiye oldu” dedi.