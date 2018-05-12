Artık kendi havalimanlarımızı, kulelerimizi, pistlerimizi, apronlarımızı yapıyor, kendi yaptığımız tesislerimizi kullanıyoruz" dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, Dünya Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Günü dolayısıyla Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği (TAIMA) tarafından düzenlenen galada dernek üyeleriyle bir araya geldi. Etkinlikte üyelere hitap eden Funda Ocak, AIM çalışanlarının özel gününü kutladı. DHMİ’nin yakın zamanda 85’inci yılını tamamlayacağından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ocak, geçen süreçte kat edilen önemli kilometre taşlarının altını çizdi.

Güvenli bir hava seyrüseferinin sağlanması için AIM memurlarının önemli bir görev üstlendiğine vurgu yapan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, “Hava seyrüsefer hizmetleri bizim için çok hassas bir konu. Bugün Türkiye hava sahası 1 milyon metrekareye yaklaştı. Tüm uçak ve yolcularımıza çok güvenli hizmetler veriyoruz. AIM memuru arkadaşlarım, sizler, bu güvenli hizmette doğru bilgiyi, doğru zamanda, doğru yerde vererek bana göre seyrüsefer hizmetlerinin perde arkasındaki görünmez kahramanlarısınız. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. 15 Mayıs Dünya AIM Günü’nüzü kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlerle birlikte, el ele bu günlere geldik, sizlerle birlikte daha nice 100 yıllara gideceğiz” şeklinde konuştu.

"20 milyarlık yatırımı hayata geçirdik”

DHMİ’nin havacılık sektöründe kendini rekabete açmış, yenilenmiş, vizyonu ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğüne dikkat çeken Ocak, "DHMİ, sadece bir işletme değil, kaynaklarını yatırımlara da kanalize eden bir kuruluştur. Son 10 yılda, gerek özel kaynaklarımız, gerek alternatif finans modellerimizle tam 20 milyarlık yatırımı hayata geçirdik. Artık kendi havalimanlarımızı, kulelerimizi, pistlerimizi, apronlarımızı yapıyor, kendi yaptığımız tesislerimizi kullanıyoruz. Yeniden yapılanarak Havacılık Akademimizi kurduk. Yurt içi ve yurt dışı eğitimlere hız verdik" diyerek Türkiye’nin havacılıkta geldiği konuma vurgu yaptı.