DHMİ Genel Müdürü Ocak, TEKNOFEST'i ziyaret etti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, havacılık tutkunlarının buluştuğu TEKNOFEST'i ziyaret etti.

20 Eylül'de İstanbul yeni havalimanında başlayan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne yoğun katılım sürüyor. Binlerce havacılık tutkununu bir araya getiren festivali DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak da ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ocak, "Havacılık tutkunlarının buluştuğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne 'teknoloji üreten Türkiye hedefi'ne gönül vermiş, bu hedefe ulaşmak için gayret sarf eden gençlerimiz ve halkımız büyük ilgi gösterdi. Türkiye'nin gururu, asrın projesi İstanbul yeni havalimanını şenlendiren festivali ziyaretimde bir kere daha müşahede ettim ki, Türkiye her alanda, her büyük işin üstesinden gelecek güç ve kudrette bir ülke. Emeği geçen kişi ve kuruluşlara çok teşekkürler" dedi.