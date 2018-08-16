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16 Ağustos 2018 16:18

DHMİ, yeni havalimanı için kurs veriyor

İstanbul’un yeni havalimanı açılışına kısa bir süre kalması nedeniyle DHMİ, orada görev yapacak olan Meydan Kontrol ve Yaklaşma uzmanı 26 personeline eğitim verdi.

DHMİ, yeni havalimanı için kurs veriyor

16 Ağustos 2018 16:18

Eğitimini tamamlayan personele diploma verildi.


Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, “Ülkemizin en büyük havacılık projesi İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışına yönelik hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Burada görev yapacak personelin eğitimi, bu çalışmaların önemli bir parçası. Bugün Atatürk Havalimanı eğitim salonunda yapılan törenle, asrın projesinde görev yapmak üzere "Meydan Kontrol Yaklaşma Kursu"nu bitiren 26 arkadaşımıza diplomaları verildi.25.12.2017’de eğitime başlayan bu arkadaşlarımız, bugün gerçekleştirilen törenle hava trafik kontrolörü ordumuza katıldılar, gücümüze güç kattılar. Böylece Yeni Havalimanı için istihdam edilen kontrolör sayımız 335’e, ülke genelinde hizmet veren kontrolör sayımız 1502’ye yükseldi. Yeni Havalimanı için ilk açılışta saatte 70, takiben 80 ve günde ortalama 1600 iniş-kalkış trafiğine hizmet verecek hava trafik kontrol personelimizi yetiştiren değerli hocalarına, bilgi ve tecrübelerini aktaran diğer personelimize ve yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.




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