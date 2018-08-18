Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 11:49

DHMİ’de temel ARFF eğitimini tamamlayan kursiyerler diplomalarını aldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) bünyesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 21 ARFF (Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele) personeli törenle diplomalarını aldı.

DHMİ’de temel ARFF eğitimini tamamlayan kursiyerler diplomalarını aldı

18 Ağustos 2018 11:49

Böylece ülke genelindeki alanında uzman personel sayısı bin 523’e yükseldi.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) bünyesinde bir süredir eğitimleri devam eden 21 ARFF (Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele) memuru, eğitimlerini başarıyla tamamladı. Kurs aşamasının ardından son olarak gerçekleştirilen yangın tatbikatından sonra yeni ARFF memurları, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.



Ülke genelindeki uzman personel sayısı bin 523’e yükseldi


Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, “Diğer bütün faaliyetlerimiz gibi, büyük önem verdiğimiz eğitim çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Dün AHL’de gerçekleştirilen törenle diplomalarını alan Hava Trafik Kontrolörlerimize bugün diploma heyecanı yaşayan genç ARFF memurlarımız eklendi. “Temel ARFF Kursu”nu tamamladıktan sonra, dün Esenboğa Havalimanında gerçekleştirdikleri başarılı yangın tatbikatının ardından bugün 21 ARFF personelimiz diplomalarını aldı. Böylece kuruluşumuz bünyesinde istihdam edilen ARFF memuru sayımız ülke genelinde bin 523’e çıktı. Avrupa’nın en güçlü ARFF teşkilatına katılan arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç