Böylece ülke genelindeki alanında uzman personel sayısı bin 523’e yükseldi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) bünyesinde bir süredir eğitimleri devam eden 21 ARFF (Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele) memuru, eğitimlerini başarıyla tamamladı. Kurs aşamasının ardından son olarak gerçekleştirilen yangın tatbikatından sonra yeni ARFF memurları, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Ülke genelindeki uzman personel sayısı bin 523’e yükseldi

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, “Diğer bütün faaliyetlerimiz gibi, büyük önem verdiğimiz eğitim çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Dün AHL’de gerçekleştirilen törenle diplomalarını alan Hava Trafik Kontrolörlerimize bugün diploma heyecanı yaşayan genç ARFF memurlarımız eklendi. “Temel ARFF Kursu”nu tamamladıktan sonra, dün Esenboğa Havalimanında gerçekleştirdikleri başarılı yangın tatbikatının ardından bugün 21 ARFF personelimiz diplomalarını aldı. Böylece kuruluşumuz bünyesinde istihdam edilen ARFF memuru sayımız ülke genelinde bin 523’e çıktı. Avrupa’nın en güçlü ARFF teşkilatına katılan arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.