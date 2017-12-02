Yerli yazılımla büyük tasarruf sağlayan proje toplam 35 havalimanında hayata geçirilecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, yerli ve milli imkanlarla üretilerek bir süre önce Anadolu’daki bazı havalimanlarında kurulumuna başlanan Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE) projesinde gelinen aşamaya ilişkin bilgiler verdi. Ocak, sistemin hali hazırda kurulumu tamamlanan 10 havalimanında faal olarak çalıştığını kaydetti.

Radar verisini yerli yazılımla ekrana aktarıyor

Sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada ÇARE sistemimin işlevine ilişkin bilgileri aktaran Funda Ocak, "Yerli ve Milli Ar-Ge projelerimiz arasında yer alan Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE)’nin havalimanlarına kurulumu hızlı bir şekilde devam ediyor. ÇARE Sistemi, Mevcut radarlardan gelen uçuş verilerinin ATC Sistemlerinde işlenmesi sonucunda ortaya çıkan nihai radar verisini tamamen yerli bir yazılım ile ekran üzerine iz bilgisi şeklinde aktaran bir sistem" ifadelerini kullandı.

Milli imkanlarla üretilerek tasarruf sağlandı

Çok Amaçlı Radar Ekranı projesinin hayata geçirilmesiyle yurt dışı kaynaklı olarak alınan sistemlerden tasarruf sağlandığına dikkat çeken Ocak, "Ekran üzerine aktarılan trafik verisi üzerinden kule kontrolörleri uçakların son yaklaşmalarını güvenli şekilde gerçekleştiriyor. Dış alımlarla yüksek meblağlar ödenerek temin edilen benzer sistemlerin yerine devreye alınan bu yerli yazılımla çok büyük miktarda tasarruf sağlandı" vurgusunu yaptı.

25 havalimanına daha ÇARE sistemi kurulacak

Toplamda 35 havalimanına kurulumu öngörülen proje kapsamında yapımı tamamlanan 10 havalimanında ÇARE sistemi çalışmaya başladı. Sistemin devreye alındığı illeri de sıralayan Funda Ocak, "Antalya Gazipaşa, Diyarbakır, Isparta Süleyman Demirel, Kahramanmaraş, Kastamonu, Nevşehir Kapadokya, Sinop, Sivas Nuri Demirağ, Şanlıurfa GAP ve Uşak Havalimanı’na kurulan sistem faal olarak çalışıyor. Kısa bir süre içinde 25 Havalimanımıza daha ÇARE’nin kurulumu tamamlanacak" değerlendirmesinde bulundu.