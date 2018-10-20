Diagne 10. golüne ulaştı

Kasımapaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Akhisarspor mücadelesinde kaydettiği 2 gol ile ligdeki gol sayısını 10'a çıkarmış oldu.

Kasımpaşa'da Mbaye Diagne çıkışını sürdürüyor. 26 yaşındaki forvet oyuncusu, ligin 9. haftasında oynanan Akhisarspor maçında takımının ilk golünü atan Trezeguet'ye asist yaparken, rakip fileleri de 2 kez havalandırdı. Süper Lig'de attığı gol sayısını 10'a çıkaran golcü oyuncunun, mücadelenin 62. dakikasında Akhisarspor ağlarına gönderdiği top gol değeri kazanmazken, 67 ve 70. dakikada iki gol kaydetti.

Başarılı futbolcu, ligde 10 gol kaydederek, gol krallığının zirvesinde bulunurken, Akhisarspor karşısında 2 gol 1 asist ile takımına katkı sağladı.