Diagne, attığı gollerle birçok takımı geride bıraktı

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun ilk 3 haftasında adeta Mbaye Diagne fırtınası esiyor. Geçen sezon devre arasında Kasımpaşa’ya transfer olan başarılı futbolcu, Lefter Küçükandonyadis sezonuna adeta flaş bir başlangıç yaptı. 26 yaşındaki santrfor, son olarak Kasımpaşa’nın ligin 3. haftasında dün deplasmanda oynadığı Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gole imza atarak, bu sezonki gol sayısını 5’e çıkarmış oldu. Diagne, gösterdiği bu bol gollü performans ile ligin ilk 3 haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Göztepe, Sivasspor, Alanyaspor, Kayserispor ve Malatyaspor’dan daha fazla rakip fileleri havalandırmış oldu.

Öte yandan başarılı golcü, Trabzonspor ve ligin yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ile de aynı gol sayısına sahip.

Geçen sezon devre arasında lacivert-beyazlı ekibe katılan tecrübeli futbolcu, bu süreçte çıktığı 17 maçta 12 gol atmıştı.