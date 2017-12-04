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04 Aralık 2017 11:57

Diego Lugano futbolu bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Uruguaylı savunmacı Diego Lugano, futbolu bıraktı.

Diego Lugano futbolu bıraktı

04 Aralık 2017 11:57


2006-2011 yılları arasında Fenerbahçe’de forma giyen Uruguaylı milli futbolcu Diego Lugano, Sao Paulo formasıyla futbola veda etti. Gösterdiği hırs ve performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan Lugano, Brezilya Seri A’da sezonun sona ermesiyle futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.


37 yaşındaki Lugano, Fenerbahçe’nin ardından Malaga, Paris Saint Germain, West Bromwich gibi ekiplerde forma giymişti. Tecrübeli savunmacı, Uruguay Milli Takım formasını 95 kez terletirken, 9 gole imza attı. Lugano, Uruguay’ın dördüncü olduğu 2010 Dünya Kupası’nda da kadroda yer almıştı.




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