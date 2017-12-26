Başta otomotiv ve beyaz eşya olmak üzere, mobilyadan inşaat ve makineye kadar bir çok sektörde faaliyet gösteren Norm Holding itelligence’ın sunduğu uçtan uca SAP çözümleriyle, BT altyapısını sadeleştirerek tüm iş süreçlerini ve 9 ayrı üretim tesisini tek merkezden yönetecek.

Ocak 2019’da sona ermesi planlanan projede, şirketin dijital dönüşüm sürecinde, SAP’nin en yeni çözümleri devreye alınarak iş süreçleri sadeleşecek ve önemli bir verimlilik artışı sağlanacak.

“İnsan faktörünü dijitalleşme süresinde göz ardı edemezdik”

Konuyla ilgili açıklama yapan Norm Holding CEO’su Kamil Başaran, “Kurulduğumuz günden bu yana bağlantı elemanları sektöründe hizmet verdiğimiz müşterilerimiz arasında otomotiv sektörünün önemli markaları bulunuyor. Özellikle orijinal ekipman üreten global bir oyuncu olarak bu projeyi önemsiyoruz. Kusursuz tedarik zinciri yönetimi anlayışını benimsediğimiz bu yolculukta Salihli, İzmir, Almanya ve Fransa’da bulunan üretim ve satış şirketlerimizde hedeflediğimiz entegre platformu SAP IBP ile oluşturacağız. Dış müşterilerimiz kadar değerli olan iç müşterilerimiz yani çalışanlarımız da entegre sistemin bir parçası olarak dijital insan kaynakları platformu ‘SuccessFactors’ kullanarak iş yapış şekillerinde olmazsa olmaz değişiklikleri benimseyecek. Sadece ofis çalışanlarını değil operatör arkadaşlarımızı da bu sürece dahil ettik. Kurumsallaşma ve yeniden yapılanma sürecinin en önemli öğesi insan faktörünü dijitalleşme süresinde göz ardı edemezdik” dedi.

2 binin üzerinde çalışanlarının ‘Performans yönetimi, eğitim, işe alım gibi süreçleri dijital ve bulut ortamında deneyimleyeceğini belirten Başaran, “Rekabette önderliğimizi korumak, stratejik kararlarımızı güçlü bir alt yapı ile desteklemek adına dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Norm Holding’in geleceğini inşa edecek strateji haritasında yer alan tüm süreçleri dönüştürecek SAP projelerini çalışanlarımızla birlikte inşaa edeceğiz. Bu dönüşümü, SAP’nin en büyük ve profesyonel çözüm ortaklarından itelligence ile gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“Gurur ve mutluluk duyuyoruz”

itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdülbahri Danış ise “Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de teknolojiye yoğun bir şekilde yatırım yapılıyor. Artık nesnelerin interneti, yapay zeka, gibi kavramlar hayatımızı ve iş süreçlerini şekillendiren unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda dijital dönüşüm tüm şirketlerin gelecek vizyonlarını hayata geçirebilmek adına oldukça önemli bir adım. 30 ülkeye gerçekleştirdiği satışlarla, sektörünün üretim ve ihracat lideri olan Norm Holding’in geleceğini şekillendireceği bir projede çözüm ortağı olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.