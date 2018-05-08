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08 Mayıs 2018 14:09

Dijital Dünyanın En’leri 6’ncı defa sahiplerini buldu

Türkiye’nin ilk ve tek internet ödülleri olduğu belirtilen Evos Angels Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri 6’ncı defa sahiplerini buldu.

Dijital Dünyanın En’leri 6’ncı defa sahiplerini buldu

08 Mayıs 2018 14:09

1 milyondan fazla kişinin oyu ile 73 kategoride belirlenen isimlere ödülleri görkemli bir törenle teslim edildi. Afrin’deki Mehmetçiklere destek konseptiyle düzenlenen etkinliğe iş, sanat, siyaset ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katıldı.



Evrim Yaşlak ve Evren Yaşlak kardeşlerin yönetiminde dijital dergi Evos Angels tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Dijital Dünyanın Enleri’ ödül töreni çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Dijital dünyanın en beğenilen isimlerinin ödüllendirildiği gecede 73 farklı kategoride ödül sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Best Model of Turkey güzeli oyuncu Tuğçe Sarıkaya ve Ana Haber Spikeri Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı ödül töreninde finalistler, internetten yapılan 3 aylık halka açık oylama ile belirlendi.



Afrin’e moral desteği


Her yıl farklı bir konseptle sunumu yapılan ödül töreni bu sene Afrin harekatına katılan kahraman askerlerimize destek amacıyla düzenlendi. Gecede gerek sunumlarda gerekse sahne konseptlerinde baştan aşağı Afrin operasyonu öne çıkarıldı. Ödül alan finalistler sahnede Afrin askerlerine moral konuşması yaptı. TV’de canlı yayınlanan gecede tüm görüntüler video klip haline getirilerek askerlerimize moral için gönderileceği bildirildi. Ayrıca; hazırlanan klipler TV kanalları ve internet portallarında yayınlanacağı belirtildi.



Basın danışmanlığını Endeks Medya’nın yaptığı ödül töreninde ödül alan isimler şöyle sıralandı:


Siyaset onur ödülü: Bülent Akarcalı,


Yılın en iyi gazetecisi: İsmail Bayrak/Hürriyet Gazetesi,


Yılın en iyi spor spikeri: Setenay Cankat/Aspor


Yılın en iyi çıkış yapan firması: Mustafa Kemal Yalçınkaya/ One Spray Tattoo Geçici Dövmeleri


Yılın en iyi iş adamı: Osman Bayer/ Grandmoda Shoes


Yılın en iyi genç iş adamı: Şahin Zülfikarlı


Yılın en iyi eğitimcisi: Aydan Gömügen Tuncay/Kare Anaokulu


Yılın en iyi genç iş kadını: Emsal Doğan


Yılın en iyi kültür sanat programı: Güneri Civaoğlu ile Şeffaf Oda/CNNTürk


Yılın en iyi event firması: Portaxe/ Lütfü Sapmaz


Yılın en iyi sivil toplum kuruluşu: Uluslararası Down Sendromu Federasyonu/ Muhammed Abdullah Tuncay


Yılın en iyi çıkış yapan yayınevi: Alfa psikoloji yayınları


Yılın en iyi kadın program sunucusu: Zahide Yetiş/Show TV


Yılın en iyi sanatçısı: Deniz Seki


Yılın en iyi fantazi müzik kadın sanatçısı: Linet/Kandıra kandıra


Yılın en iyi fantazi müzik erkek sanatçısı: Ferman Toprak/Saldır moruk


Yılın en iyi duayen erkek tasarımcısı: Şinasi Günaydın


Yılın en iyi röportajı: Ömür Sabuncuoğlu/Ajda Pekkan Röportajı


Yılın en iyi magazin programı: Pazar Sürprizi / Show TV


Yılın en iyi erkek pop sanatçısı: İdo Tatlıses/Ya da boşver


Yılın en iyi kadın pop sanatçısı: Derya Uluğ/Canavar


Yılın en iyi çıkış yapan şarkıcısı: Güven Yüreyi/ Sen maşallah


Yılın en iyi sosyal medya fenomeni: Eylül Öztürk


Yılın en iyi hafta sonu haber spikeri: Ece Belen/Star TV


Yılın en iyi kadın haber spikeri: Buse Biçer/Habertürk


Yılın en iyi sanatçı menajeri: Tayfun Gürken


Yılın en iyi pr danışmanı: Emel Yalçın


Yılın en iyi iletişim danışmanı: Habil Ceyhan


Yılın en iyi erkek haber spikeri: Gökhan Taşkın/ Flash TV


Yılın en iyi aktüel magazin programı: Söylemezsem Olmaz/Beyaz TV


Yılın spor adamı onur ödülü: Turgay Kıran


Yılın en iyi güvenlik sistemleri firması: Armed güvenlik yapım a.ş./İbrahim Yılmaz


Yılın en iyi kiralık tekne firması: Den Den tekneleri/Tamer Köseoğlu


Yılın en iyi hastane grubu: Mehmet Toprak Hastanesi/Mehmet Toprak


Yılın en iyi diş hastanesi: Vien denta ağız ve diş merkezi/ Dt.Hüseyin Uğurel


Yılın en iyi saç ekim merkezi: Este Palace/Ferhat&Nagihan Akbaş


Avrupa’nın en iyi türk saç ekim merkezi: Duygu Koşan Haır Center


Yılın en iyi estetik ve plastik cerrahı: Op.dr. İbrahim Oskui


Yılın en iyi kadın doğum hekimi: Yrd.doç.dr.Burcu Aydın Boyama


Türkiye’de dansa katkılarından dolayı: Asena


Yılın en iyi film yapım şirketi: Gsa film/Burak Donay


Yılın en iyi medya danışmanı: Konca Kumkum


Yılın en iyi kişisel gelişim ve koçluk merkezi: Helpa Akademi/Gülşah Sam


Yılın en iyi şifalı taşlar ve bioenerji uzmanı: Belgin Dal


Yılın en iyi aktüel gazetecisi: Yağmur Kalyoncu/ Posta Gazetesi


Yılın en iyi kültür sanat gazetecisi: Funda Karayel/ Sabah Gazetesi


Yılın en iyi kadın giyim tasarımcısı: Hacere Orhan


Yılın en iyi çocuk abiye giyim tasarımcısı: Pınar Büyüksofuoğlu/Sandy Seashore


Yılın en iyi erkek oyuncusu: Tolga Güleç/Fazilet Hanım ve Kızları


Yılın en iyi kadın oyuncusu: Wılma Elles


Yılın en iyi cemiyet dergisi: klass magazin/ Muammer Kapucuoğlu


Yılın en iyi bilişim teknoloji uzmanı: Atakan Taşur/Bhs Group


Yılın en iyi quantum ve kişisel gelişim uzmanları: Anıl Şehirlioğlu & Şebnem Tacigut


Yılın en iyi onlıne bilet firması: www.biletbayi.com


Yılın en iyi modeli: Elif Ece Uzun


Yılın en iyi etkinlik organizatörü: Zeynep Turan


Yılın en iyi optik firması: Arma Optik/Hikmet Doruk


Yılın en iyi gündem programı: Magazin Gündemi/Kadir Balık/Kanal T


Yılın en iyi şehir oteli: Mövenpick Hotel Golden Horn / Ahmet Arslan


Yılın en iyi doğa oteli: Gököz natural park/Arif Doğru


Yılın en iyi muhafazakar oteli: The Qasr Bodrum Otel/ Taner Aydın


Yılın en iyi farkındalık projesi: Fibromiyalji Fms Sendromu/Rana Erdem


Yılın en iyi azeri sunucusu: Aysel Nazım/Space TV


Yılın en iyi çıkış yapan güzellik merkezi: Özlem&Mustafa Aksünger/Crystal Estetik güzellik merkezi


Yılın en iyi güzellik yarışması: Models of Turkey/ Burak Özdemir


Yılın en iyi genç senaristi: Kayahan Kaya


Türkiye’nin tanıtımına katkılarından dolayı: Lobin Turkey/ Fahri Ustaoğlu


Yılın en iyi gastronomi eki: Şehrin En İyileri eki/ Kaan Şimşek


Yılın en iyi yardım sever spikeri: Özge Pirçek


Yılın en iyi koreografı: Asil Çağıl


Yılın en iyi iç mimarı: Ahmet Güneş


Yılın en iyi senaryo kitabı: Ağustos Böcekleri ve Karıncalar/ Erhan Tuncer


Yılın en iyi araştırma programı sunucusu: Müge Anlı ile Tatlı Sert/ATV



Gecede plaket alanlar


Media Studio, Özkan Aydoğanoğlu


Pozitif Prodüksiyon, Levent Çekiç


Fashion Art ve GSA Film




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