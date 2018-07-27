‘Dijital Gayrimenkul Danışmanı’ eğitimine İzmir’den büyük ilgi

Antalya ve Ankara’dan sonra İzmir’de de yoğun ilgiyle karşılanan eğitimde katılımcılara gayrimenkul sektöründe dijital hayatın önemi ve etkili kullanım bilgileri anlatıldı.

Uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye, Best Western Premier Hotel İzmir’de 9.30-17.30 saatleri arasında, eğitimci, yazar ve pazarlama danışmanı, Kürşat Tuncel önderliğinde ‘Dijital Gayrimenkul Danışmanı’ eğitimini gerçekleştirdi.

Sektörde teknolojiye en fazla yatırım yapan gayrimenkul danışmanlık firması olan ERA Gayrimenkul Türkiye, ‘Dijital Gayrimenkul Danışmanı’ eğitimi ile dijital alanın gelişmesi ve öğrenilmesine önderlik ediyor. Çağın gereği olarak gayrimenkul sektörü her geçen gün hızla dijital ortama taşındığını belirten ERA Gayrimenkul Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen, “Geçtiğimiz yıldan bugüne dijital reklamcılık yüzde 18 büyürken gazete reklamları yüzde 19, TV reklamları yüzde 10 azalma gösterdi. Dijital çağın satın alma alışkanlıklarını değiştirdiği günümüzde insanların mal veya hizmet satın alma metotları tamamen değiştirmiş durumda. Gayrimenkul müşterisi eskisine oranla çok daha bilgi sahibi ve farklı pek çok kanal ile etkileşim halinde. Ev satın alacak olan kişilerin yüzde 52’si ilk araştırmasını sanal ortamdan yapıyor, Google’dan yararlanarak gayrimenkul satın alma veya kiralama işlemleri yapanların ise her yıl yüzde 22 oranında yükselmekle birlikte gayrimenkul araması yapmaya başlayanlar bir yeri görmeden önce ortalama 11 web sitesi taraması yapıyor. Gayrimenkul Danışmanlarının çağın gerisinde kalmaması için eğitimlerimize ağırlık veriyoruz ve eğitimlerimizin etkisini, satış rakamlarında yaşanan artışla görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Sektörü yakından ilgilendiren ve doğrudan satışlara etki eden ‘Dijital Gayrimenkul Danışmanı’ eğitimi her yapıldığı şehirde büyük ilgi ile karşılanıyor. İzmir de 145 katılımcı ile gerçekleşen eğitim sayesinde sektörde kurumsal nitelikte çalışan profesyonel Gayrimenkul Danışmanı sayısı her geçen gün artıyor.