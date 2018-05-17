Dijital içerik fabrikası olan medya, Blockchain’i çok sevecek

CoinTürk Kurucu-Ortağı Avukat Onur Atam “Blockchain Teknoloji Mutfağında Olmalıyız” dedi.

Bu teknolojinin dünyadaki geleceğine ve ülkemize katkısına inanarak CoinTürk’u kurduklarını ve 5 senedir kripto paralar ve blockchain üzerine yayın hayatını sürdürdüklerini dile getiren Onur Atam, “Şimdiye kadar binlerce kez bu teknolojiler üzerinde haberler yaptık fakat kurumsal olarak ve süreklilik arz eden bir şekilde hiç kullanmadık. Artık CoinTürk ekibince üretilen dijital içeriklerin tamamı delil niteliğini barındıran ve tüm dünyada telif haklarının korunmasını sağlayacak bir yenilikle korunacak. Yani, üretilen tüm içerikler o tarih, o saat ve o dakika itibarıyla bir blockchain zincirine işlenecek ve bu zaman damgası yaşanabilecek telif ihtilaflarında delil olarak kullanılabilecek. Blockchain’in mutfağındaki kişiler olarak habercilik noktasında fark oluşturabilmek adına Proofstack ile iş birliği başlattık” diye konuştu.

Türkiye’nin kripto para ve blockchain teknolojileri ile ilgili haber portalı CoinTürk ve Türkiyenin uluslararası ödüllü blockchain projesi Proofstack, telif hakları ve medya teknolojileri özelinde çok önemli bir iş birliğine gittiğini kaydeden Onur Atam, “Bu iş birliği neticesinde, Proofstack altyapısını kullanmaya başlayan CoinTürk, yazılı ve görsel içeriklerin dünyada korunabilmesi amacıyla blockchain protokollerini kullanan ilk Türk medya kuruluşu oldu. Buna göre CoinTürk çalışanları, ürettikleri her türlü dijitali içeriği saniyeler içerisinde blockchain protokolleri Ethereum, Bitcoin veya Litecoin ile delillendirerek tüm dünyada evrensel bir koruma, doğrulatabilme ve caydırıcılık avantajına sahip olabilecekler” diye konuştu.

Onur Atam, Blockchain’in dünyadaki hukuki altyapısının yetersizliğine ve Proofstack tercihlerine değinerek, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Blockchain’in geleceğinden her ne kadar emin olsak da, bir hukukçu olarak regülasyonlar noktasındaki yavaşlığın bu teknolojinin önündeki en büyük engel olduğunu söyleyebilirim. Zaten Proofstack tercihimizde bu noktada başlıyor, çünkü güncel yasalara uygun delillendirme seçeneklerinin ve blockchain protokollerinin, birlikte tek bir platformdan kullanılabildiği hizmetler, dünyada sadece Proofstack tarafından sağlanabiliyor.

’Medya kuruluşları, Üniversiteler veya binlerce kullanıcıya sahip diğer ciddi kurumlar, her ne kadar geleceğe yatırım yapmak adına blockchain teknolojisini kullanmak isteseler de, büyüklükleri ve sorumlulukları nedeniyle, yasalaşmayan bir teknolojiyi kolayca kullanamazlar, bunun sonucu olarak da, bu teknolojiye geçiş sürecini dahi başlatamıyorlar. Bu noktada dünyada sadece Proofstack’in; Android, iOS ve Web uygulamaları üzerinden, Yasal Yetkili Otoriteler ve Blockchain Protokollerini (BTC, ETH, LTC) tek bir platform da toplayarak, hizmet verebiliyor olması, kurumsal ve büyük ölçekli firmalarca etkili bir çözüm olarak görülüyor."

Atam, hukukun haklıdan çok ihtiyatlıları koruduğunu belirterek, paylaşılan içeriklerin hızlı ve uygun maliyetlerle korunabilmesinin önemine de vurgu yaptı. Atam, “Ürettiğiniz her şey için yasalarda tanımlanan haklarınız vardır, burada önemli olan nokta, bu haklarınızı ne kadar süre ve maliyetle koruyabileceğinizdir. Bir medya kuruluşunun editöründen, yazarına, grafik tasarımcısından web geliştiricisine, tercümanından avukatına süreklilik arz eden bir digital içerik üretimi ve paylaşımı söz konusudur. Bu içeriklerin kim tarafından, hangi hak sahibi kurum adına, hangi coğrafi konumda (Google Koordinat), ne zaman ve hangi yasalara göre üretilerek delillendirildiği ve nasıl paylaşıldığı her ciddi kurum için yönetilmesi gereken bir süreçtir. CoinTürk ve diğer büyük organizasyonlar için oluşturduğumuz Kurumsal Plan sayesinde, tüm bu süreçler çok hızlı ve uygun maliyetler ile gerçekleşebilmektedir.’’ bilgisini verdi.