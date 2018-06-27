Dijital ikiz programı inovasyona hız katacak

İnovasyon ve rekabet gücünü artıracak iş birliği sayesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii programları daha çabuk uygulanacak ve ürünler pazara daha kısa sürede çıkacak.

Sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçlarına (İHA) ve uydulara kadar pek çok entegre havacılık sisteminin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü desteğinde Türkiye’nin teknoloji merkezi olarak faaliyet gösteren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, dijital ikiz uygulaması için Siemens PLM Software ile işbirliğine gitti. Ankara’da düzenlenen imza töreniyle Siemens ile olan iş ortaklığını 11 yıl daha uzatan TAI, Teamcenter portföyü, NX yazılımı, Simcenter çözümü ve Tecnomatix portföyü de dahil olmak üzere Siemens’in uçtan uca dijitalizasyon portföyündeki çok sayıda üründen yararlanıyor. Dijital ikiz uygulaması sayesinde karmaşık programlar daha çabuk uygulamaya alınacak, fiziksel prototip süreçleri azalacak ve ürünlerin pazara sunulma süresi önemli ölçüde kısalacak.

TAI projeleri hızlı uygulanacak

Dijital ikiz teknolojisi, ürün geliştirme ve üretim operasyonlarında karar alma sürecinin tüm unsurlarını ayrıntılı bir şekilde anlayabilmeyi sağlıyor. Sektörde önemli firmalardan Siemens PLM Software ile imzalanan anlaşma, mevcut TAI projelerinin hızla uygulanmasına ve ürün verilerinin güvende tutulmasına yardımcı olacak. Aynı proje üzerinde çalışan farklı ekipler aynı veri üzerinden işlem yapabilecek. Böylece tasarım ve üretim faaliyetleri eşzamanlı yürütülerek üretim hatalarının azaltılması mümkün olacak.

"Heyecan verici fırsatlarla karşı karşıyayız"

Siemens yazılımlarını kullanarak ürünlerin dijital ikizlerini oluşturabileceklerini ve ürünlere mühendislik simülasyonları uygulayabileceklerini belirten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, "Siemens’in endüstri alanındaki altyapı birikimi sayesinde, tasarım ve üretim alanlarında verimli bir işbirliği olacağını düşünüyoruz” dedi.

Kotil şunları anlattı: "Günümüz piyasasında giderek karmaşıklaşan programlar, değişen müşteri öncelikleri, artan rekabet, yasal gereklilikler ve benzeri zorluklar karşısında şirketimiz inovasyonu sürdürerek başarıya ulaşabilir".

"Rekabet gücü artacak"

İş birliği ile ilgili açıklamalar yapan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye’nin bu topraklarda 162 yıldır yürüttüğü faaliyetlerle Türkiye’nin dijital dönüşümüne sunduğu katkının üzerinde durdu.

Hüseyin Gelis sözlerine şöyle devam etti: "Bugün ülkemizde üretimin ve teknolojinin yerlileştirilmesi, ürünlerimizin katma değerinin daha da yukarıya çekilebilmesi amacıyla TAI ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden ötürü memnuniyet duyuyoruz. Dijital İkiz teknolojimiz ile Türk Havacılık sektörünün önemli bir oyuncusu olan TAI’ye rekabet gücünü artırma konusunda destek olacağız".

’Dijital İkiz’ ile gerçek dünya sanal ortamda

Dijital İkiz teknolojisi ile gerçek dünyayı sanal ortama taşıyan Siemens, bu teknolojiyi ürün portföyünün ‘Dijital İkizi’ni oluşturarak kullanıyor. Nesnelerin üzerine yerleştirilmiş sensörlerden gelen veriler kullanılarak fiziksel bir üretimin bire bir kopyası dijital ortamda simüle ediliyor ve tam olarak hazır olunduğunda gerçek üretime geçiliyor. Dijital İkiz teknolojisi sayesinde şirket ve kurumların araştırma, test ve üretim süreçleri çok daha hızlı, verimli ve ekonomik hale geliyor.