Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba’nın ’Dijital Devrimciler Dijital İşyerinin Potansiyelini Açığa Çıkarıyor’ araştırması göre, daha dijital olan işyerlerinin hem iş hem de insani kazançlarını, teknolojik açıdan daha az gelişmiş olan şirketlerin rekabette geride kalma ve üst düzey yetenekleri çekememe risklerini ortaya çıkarıyor. Ayrıca, şirketlerin, dijital ortama daha yatkın çalışanların veri ve bilgi güvenliği açısından daha fazla risk almaları ile birlikte tetikte olmaları gerektiği de belirtiliyor. Araştırmaya göre, dijital işyerlerinde çalışanlar sadece daha üretken değil, aynı zamanda daha motive, daha yüksek iş tatminine sahip ve daha mutlu oluyorlar.

15 ülkeden 7 bin çalışanla yapıldığı belirtilen çalışmanın, daha gelişmiş dijital işyerleri ile dijital teknolojiyi daha düşük derecede kullanan işyerlerinde çalışanlar arasında performans ve düşünce farklılığı olduğunu açıkça ortaya koyduğu belirtiliyor. Çalışmada bazı önemli konular da ortaya çıktı: Verimliliğin ötesinde, dijital araçlar insani faydaların kilidini açıyor. Dijital çalışma aynı zamanda mesleki gelişimi de destekliyor. Dijital teknolojinin getirdiği verimlilik kazançları olumlu. Dijital teknolojide ve otomasyonda süren gelişmeler, daha iyi işyeri deneyimlerinin yolunu hazırlıyor.

Deloitte Strateji ve Operasyonlar Genel Müdürü Francisco Acoba konu hakkında şöyle konuştu: ’’Şirketlerin, etkin alanın deneyim odaklı olduğunu ve nesiller ve kişilik tiplerini kapsayan çalışma biçimlerini içermek zorunda olduğunu farketmeleri ile birlikte ’işyeri’ teriminin doğası değişmeye başladı. Bu, böyle alanlar oluşturmak için BT çözümlerinin, bina sistemlerinin ve mobilyaların insanlarla uyumlu bir şekilde etkileşime girdiği yeni süreçlerin habercisi. Alanlar kullanıcı deneyimlerine aktif olarak katıldığında, işletmeniz özel durumuna bakılmaksızın, sonuçtan kazançlı çıkar. Sonuçta bir alanda kendilerini rahat hisseden işçiler görevlerini yerine getirirler. Yapmayanlar ise, sonunda daha cazip bir seçeneğe yöneleceklerdir’’ dedi.

Yükselen riskler

Çalışmanın, çalışanların yeni teknolojiler konusunda istekli olduklarını ve işverenlerinin de daha fazlasını sağlamak için istek duyduklarını ortaya koyduğu açıklandı. Hemen hemen tüm katılımcılar (yüzde 97), daha fazla teknoloji kullanımıyla iş yerlerinin iyileştirileceğini düşünürken, yüzde 64’ü yeni teknoloji kurulmadığı takdirde şirketlerinin rekabette geride kalacağını söylediği ifade edildi. Aynı kesimin (yüzde 64), teknolojideki gelişmeler nedeniyle geleneksel ofisin modasının geçeceğine inanmakta olduğu bildirildi.

İleriye bakış

Bulguların, şirketlerin aynı anda güvenlik risklerini en aza indirirken, yeni dijital işyeri teknolojisinin kazançlarından faydalanmayı benimsediklerini gösterdiği kaydedildi. Aruba’nın, kuruluşlara şunları önerdiği söylendi: Bir dijital işyeri stratejisi benimseyin, işbirlikçi dijital işyerleri oluşturun ve güvenliği en başından başlayarak oluşturun.

Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba’da Pazarlama Şefi olan Janice Le şöyle konuştu: ’’İşyerinin tüketicileştirilmesi çok gerçek bir harekettir. Çalışanlar da tüketicidirler ve tüketici beklentileri ile birlikte çalışmak istiyoruz. İşyeri daha akıllı hale geliyor ve böylece çalışanlar da daha akıllı bir şekilde çalışıyorlar. Bu global çalışma, tercih, kişiselleştirme, kolaylık ve otomasyonun, işin geleceğini tanımlayan kuruluşların gelirlerini ve kar/zararlarını iyileştirdiğini göstermektedir. Kendi işyeriniz Akıllı Dijital İşyeri için yaşayan bir laboratuvardır ve daha hızlı işe alma ve daha yüksek teklif kabulleri gibi sonuçları görüyoruz. Kazançları somuttur ve verimliliğin ötesine geçer’’.