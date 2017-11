Dijital Kütüphane Sultangazi’de açıldı

Bu kapsamda içerisindeki 17 bin kitapla Sultangazi’de dijital kütüphane hizmete açıldı.

Sultangazi Belediyesi, teknolojinin hayatın her alana girmesiyle öğrencilerin bilgilere daha kolay ulaşması için kitapları da elektronik ortama taşıdı. Bu kapsamda Sultangazi Belediyesi E-Kütüphane Uğur Mumcu Mahallesi’nde vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılışa Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve çok sayıda öğrenci katıldı. Teknolojiyle iç içe bir kütüphane kurarak öğrencilerin dijital ortamda ve yeniden kitap karıştırarak bilgi edinmesine katkı sağlanmasının amaçlandığı projeyle öğrencilere daha ulaşılabilir bir hizmet veriliyor. Teknoloji kullanılarak erişilen bilgilerle unutulmaya yüz tutan kütüphanelere yeniden hayat veren kütüphanede 17 bin kitap çocuklar için dijital olarak hazırlandı. Öğrenciler ise bilgisayar ve internete kolayca ulaşıp ödevlerini daha kolay ve hızlı halledebildikleri için dijital kütüphaneden oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

“17 bin dijital kitabı bilgisayarlarımıza yükledik”

Çocukların talebi üzerine bir ihtiyacın giderildiğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Çocukların önceden talepleriydi bunlar. "Başkanım kütüphanelerimiz uzak, gidemiyoruz bize bir kolaylık sağla” derken bu proje doğdu. 17 bin dijital kitabı burada şu anda bilgisayarlarımıza yükledik. Çocuklar burada gelip hem kitap okuyorlar hem de okumuş oldukları kitaba Sultangazi’de wifi olan her yerde girebiliyorlar. Bu kitapları takip edebiliyorlar. Kendi cep telefonuna indirerek evinde takip edebiliyor ya da bizim etüt merkezimizde kurs görüyor oradan buraya gelmesine gerek yok. Orada da girip aynı kitabı takip edip devam edebiliyor. Ödevlerini gelip burada yapıyorlar, arkadaş ortamında çalışabiliyorlar. Bu işin en önemli özelliği daha az maliyetle daha küçük mekanla daha büyük işler yapmak. İlla burada olması gerekmiyor telefonuna yükledikten sonra istediği yerde takip edip devam edebiliyor” ifadelerini kullandı.

“Burası internetli olduğu için daha çok işimize yarıyor”

Dijital kütüphanede bilgisayarların bulunmasının işlerini daha kolaylaştırdığını ifade eden Sude Gülkaya, “Burası internetli olduğu için daha çok işimize yarıyor. Diğer kütüphanelerde kitap okumak veya bilgi edinirken zor ulaşabiliyoruz. Ama bu kütüphaneye gelirken hem bilgisayar hem de internet olduğu için kolay ulaşabiliyoruz” şeklinde konuştu.

“Kitap okumayan insan, susuz ağaç gibidir”

Kütüphanede zaman geçirmeyi çok sevdiğini dile getiren Deniz Korkmaz, “Burada bilgisayarlar var daha iyi oldu. Dijital kütüphane her şeye internetten eriştiğimiz yer. Şu an burası kütüphane ama kitap yok bilgisayardan açıyoruz. Kitap okumayan insan konuşmayı bilmez, susuz ağaç gibidir, kitap her şeydir” diye konuştu.

Haftanın 7 günü ücretsiz olarak hizmet verecek olan kütüphane, üyelik sistemiyle çalışıyor. E-Kütüphane’ye isteyen herkes bir kayıt formu doldurarak üye olabiliyor. Dijital Kütüphane hafta içi 09:00/22:00 hafta sonu ise 10:00/17:00 saatleri arasında hizmet verecek.