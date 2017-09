Dijital oyun fuarı GameX İstanbul’da açıldı

Fuarın açılış gününde, en yeni dijital oyunlar GameX’de tanıtıldı. Şovlara, dijital gösterilere, robot savaşları, cosplay yarışmaları gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan GameX Oyun Fuarı yüzün üzerinde yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markasının katılımı ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı.

Fuarın açılış törenine Rönesans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Göksel, Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, OYUNDER Başkanı Tansu Kendirli, Brezilya’lı BoaCompra CEO’su Alain Delcourt ve sponsor firmaların temsilcileri katıldı. 37 yıldır fuar organizasyonu yaptığını fakat ilk defa bu kadar yoğun bir kalabalıkla karşılaştığını belirten Rönesans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Göksel, "Fuarın ilk günü sabah saat 4.00’de kapıya gelip kuyrukta bekleyenler vardı. 37 yıldır fuar düzenliyorum ilk defa bu kadar kalabalık bir fuar ile karşılaşıyorum. Oyun firmaları, markaları, cosplay yarışmaları, drone yarışmaları Türkiye’de ilk defa tanıtım yapan Çin, Kore, Portekiz gibi ülkelerden firmalar var. Yerli Türk firmaları bulunuyor. Çeşitli espor turnuvaları düzenleniyor. Biz şunu vaad ediyoruz Gamex’e gelen genç gerçek anlamda çök eğlenecek her türlü oyunu deneyebilecek yepyeni bir ağa sahip olacaktır. Pazar akşamına kadar açık olacaktır” dedi.

Terörle mücadele oyununa yoğun ilgi

Türkiye’de yaşanan terörle mücadele konusundan ilham alınarak Türk şirketi Rocwise Entertainment tarafından geliştirilen ’Hikaye Tabanlı First Person Shooter’ (FPS) oyunu Soldiers of The Universe (SoTU) oyunu fuarda büyük ilgi topladı. Rocwise Pazarlama Şirketi Yöneticisi Halil Karabulut, oyunun tamamen yüzde yüz yerli olduğunu belirterek, "Tamamen yüzde 100 yerli bir oyun. Türkiye’nin ilk hikâye tabanlı Fps oyunudur. Oyun Türkiye’nin terör ile mücadelesini 4 tane kahraman askerimiz üzerinden anlatan, oyuncunun Türk kahramanını oynayan bir yerli yapımdır. Kahramanlarımızın bir tanesinin ismi Hakan diğerlerinin takma isimleri ise baykuş, akbaba ve şahin olarak isimlendirdik. Oyun Güneydoğu Anadolu’da ve Kuzey Suriye’de terör örgütlerine karşı geçiyor" diye konuştu.

Tüm dünyada milyonlarca kişiyi peşinden sürükleyen dijital oyun kahramanlarını birebir canlandıran cosplay sanatçılarının katıldığı Cosplay yarışmaları GameX 2017’de büyük ilgi gördü. 4 ayrı kategoride yarışan tasarımlara sahip cosplay sanatçıları grup ve bireysel olarak muhteşem ödüllerin sahibi olmak için rekabet ettiler.

Türkiye Drone Ligi, dünyada son 2 yılda F1’e alternatif gösterilen drone ve drone sporlarını geniş kitlelere ulaştırabilmek için Uluslararası GameX 2017 Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı‘na katıldı. GameX 2017 ziyaretçileri, Türkiye Drone Ligi uzmanlarından uçuş eğitimi aldıktan sonra, profesyonel pilotların şov yarışlarını izleyecekler ve aynı zamanda onlarla uçuş deneyimi yaşama imkânına da sahip olacaklar. Fuar Pazar akşam saatlerine kadar açık olacak.