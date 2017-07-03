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03 Temmuz 2017 16:35

’Dikey Orman’ın tamamlanacağı tarih açıklandı

İstanbul’da 4’üncü Levent’te yükselmeye başlayan Türkiye’nin ilk dikey ormanı olarak bilinen Greenox’un Kasım ayında tamamlanacağı bildirildi.

’Dikey Orman’ın tamamlanacağı tarih açıklandı

03 Temmuz 2017 16:35


İstanbul’da 4’üncü Levent’te yapımına başlanan Türkiye’nin ilk dikey ormanı olarak bilinen Greenox’un Kasım ayında tamamlanacağı açıklandı. Proje danışmanlarından alınan bilgiye göre 13 bin metrekare konut, bin metrekareden fazla sosyal tesis ve her daire için otopark alanına sahip 17 katlı Greenox, 170 dairenin yanı sıra, 900 ağaç ve 25 bin bitkiye ev sahipliği yapacak. Kasım ayında tamamlanması planlanan Greenox’ta, 50 ila 91 metrekare arasında değişen 1+1 ve 2+1 daireler, teslim öncesi yapılan kampanya kapsamında fiyatlarla satışa sunulacak.


Alınan bilgilere göre dış cephede oluşturulacak bitki örtüsü, bulunduğu bölgedeki biyolojik çeşitliliği artırırken, kanatlı canlılar için de yaşam alanı oluşturacak. Greenox’un yalnız dış cephesi yeşil olmayacak, Leed Gold adayı bina, kendi kendine yeten, enerji ve su tasarruflu sistemlerle donatılacak.




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