“Dikkatli olmak zekayı artırıyor”

Dr. Osman Abalı, dikkat ve konsantrasyonun zeka sistemini doğrudan etkilediğini belirterek, “Eğer bir çocuk dikkat sistemini iyi kullanıyorsa öğrenme tecrübeleri daha çeşitli ve daha kaliteli hale geliyor. Dikkatsiz çocuklar ise öğrenmeden de çabucak sıkılıp konsantre olamadıkları için zekâ kapasitelerini artırmakta güçlük yaşıyorlar” dedi.

Neurovia Nöropsikiyatri Merkezi'nden Doç Dr Osman Abalı, dikkatli olmanın zekayı artırdığını savundu. Abalı, “Dikkat ve konsantrasyon zeka sistemini doğrudan etkiliyor. Dikkatini iyi kullanan çocuklarda ders başarısı çok daha iyi oluyor. Dersleri dinlerken ve evde ders çalışırken daha iyi anlayan bu çocuklar daha iyi öğreniyor. Dinleme, masa başı çalışma, verilen görevleri planlama, iki veriyi aynı anda işleme, kısa süreli hafızayı etkin kullanma başarıda oldukça etkili. Eğer bir çocuk dikkat sistemini iyi kullanıyorsa öğrenme tecrübeleri daha çeşitli ve daha kaliteli hale geliyor. Dikkatsiz çocuklar ise öğrenmeden de çabucak sıkılıp konsantre olamadıkları için zekâ kapasitelerini artırmakta güçlük yaşıyorlar” dedi.

Son yıllarda anne ve babaların en çok şikayet ettikleri konulardan birisinin çocuklarının derse karşı ilgisiz olması olarak öne çıktığını söyleyen Abalı, “Bu konu özellikle teknoloji kullanımının artması ile giderek daha belirgin bir sorun haline gelmektedir. Bilgisayar, oyun ve internet kullanımının artması ile birlikte çocuklar çok daha eğlenceli ve renkli bir dünya ile baş başa kalıyorlar. Böylelikle yaşadıkları her şeyi ekrandaki gibi sürekli, değişik ve renkli hale getirmek istiyorlar. Bu durumda ise derslere karşı ilgi giderek azalıyor. Ekrana sürekli odaklanan çocuklar ise dikkatsiz ve ilgisiz hale gelebiliyor” diye konuştu.

“Öğrenmeyi desteklemek ve başarıyı artırmak için sadece görsel dikkat değil işitsel dikkatin de iyi olması gerekir” diyen Abalı, “Bu konuda hazırladığım eserlerle yıllardır çocuklarımıza faydalı olmaya çalışıyorum. Çünkü klinik tecrübem gösterdi ki bir çocuk ne kadar dikkatli ise o kadar derslerde başarılı oluyor. Dikkatini kullandıkça öğrenmesi gelişip başarılı hale geliyor. Ne kadar zeki olursa olsun dikkatini iyi kullanamıyorsa giderek başarı sistemi olumsuz yönde etkilenebiliyor” ifadelerini kullandı.

Abalı son olarak, “Anne-babalara ve uzmanlara tavsiyem günlük hayatta teknoloji kullanımını belli bir sınırda tutarak dikkat ve öğrenme etkinliklerine olan zamanı artırsınlar. Ayrıca şu da bilinen bir gerçek ki doğal beslenme, düzenli egzersiz ve stresten uzak bir yaşam tarzı da zihin kapasitesini olumlu yönde etkiliyor” şeklinde konuştu.