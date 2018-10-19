Dil kurslarının sayıları artıyor

Son yıllarda Türkiye'de gelecek ve kariyer planlamasının önemi artarken, yabancı dil eğitimi veren kursların sayısında da artış ve sektörde önemli bir büyüme gerçekleşti.

Yurt içinde ve yurt dışında dil kursu veren sektörün önemli şirketlerinden Just English Dil Eğitim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Kartal, sektör ve dil kurslarının Türkiye'de geldiği noktayı, mevcut süreçlerini değerlendirdi. Kartal, Türk insanının dünya ile iletişimi büyüdükçe yabancı dil öğrenme isteğinin önem kazandığını belirterek, "Ekonomik değer açısından bakıldığında dil öğrenmek için yurt dışına gitmek ve döviz kaybını durdurmak mümkün hale geldi. Yabancı dil öğrenme ihtiyacı ve eğitim veren merkezlerin son 20 yılda büyüme ivmesi baş döndürücü büyüklükte. Eğitim sektörünün önemli bir parçası olan yabancı dil kursları sayesinde dil eğitimin kalitesi geçen yıl artıyor. Just English olarak biz bunun bilinci ile dil eğitimine, eğitimciye, öğrenmek isteyenlere önem veriyoruz. Tabi sektörde güzel gelişmeler olduğu kadar olumsuz yönde etkileyici faktörleri de gözden kaçırmamak gerektiğini belirten Kartal, son yıllarda hızla sayıları çoğalan dil kurslarının eğitim kalitesi ayrı bir önem kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hizmet sunan dil kursları kanunlar çerçevesinde denetim altında hizmet verirken, kayıt dışı merdiven altı tabir edilen yerlerde, kaliteden uzak eğitim veren kursların sayısı hiç küçümsenmeyecek boyutlara geldi. Kalitesiz eğitim müşteri mağduriyetleri ve sektörün genelini olumsuz yönde etkiliyor" dedi.

Dil kursu seçerken nelere dikkat edilmeli

Kartal, dil eğitimi almak isteyenlerin nelere dikkat etmeleri gerektiğini de anlatarak, "Öncelikle dil öğrenmek mensubu olduğu kültürün öğrenilmesi anlamına geldiği unutulmamalı ve muhakkak belirli bir seviyeden itibaren ana dili İngilizce/Rusça/Almanca/İspanyolca olan hocalardan eğitim alınmalı. Tabi ki sadece milliyetinin o ülkeye ait olması, eğiticinin çok iyi dil öğretebileceği anlamına gelmez. Eğitmenin pedagojik formasyona sahip uluslararası tesol tefl sertifikalarının olması gerekmektedir. Öğrenci doğru bir eğitim almak istiyorsa öncelikle seviyesinin uygun olduğu homojen sınıflarda eğitim almalı. Bunun içinde seviye belirleme sınavı olmuş olup bu sınav sadece yazılı metinlerden değil aynı zamanda konuşma seviyesinin de belirlenmiş olması gerekmektedir. Sonraki aşamada sınıf içerisindeki performanslarının belirli aralıklarla ölçümlenerek eksik olduğu konuların kurs tarafından giderilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin dersin dışında pratik yapabilecekleri konuşma gramer, sinema kulüplerinin olduğu aktivitelerin olması öğrenim sürecini daha da kısaltacaktır. Öğrencilerin kaçırdıkları dersler kurs tarafından telafi edilmediğinde öğrenciler eğitimden kopacak eğitimini erteleyeceklerdir. Bunun önüne geçmek için kurs ile iletişime geçip eksik olduğu derslerin telafisini isteyebilecekleri bir kurs tercih etmelidirler. Sadece sınıftaki eğitimle yetinmeyi online eğitim platformlarını eğitimlerini tamamlayıcı unsur olarak kullanmaları gerekmektedir.

Son olarak kurumsal firmalarla çalışmış, markalara eğitim vermiş bir kurumu tercih etmek, sizden önce o kurumları tercih edenlerin kim olduğunu, nasıl eğitim aldıklarını, hangi aşamada olduklarını bilmek tercihinizde önemli rol oynamalıdır" diye konuştu.