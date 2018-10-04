Dilan Çıtak: "Keşke beni rakip olacağim kişilerle yan yana getirseler"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, kendisini Aleyna Tilki ile kıyaslayanlara katıldığı programda yanıt verdi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak TRT FM'de Michael Kuyucu'nun programında kendisini Aleyna Tilki ile kıyaslayanlara yanıt verdi. Dilan, "Aleyna Tilki ile ilgili hiçbir şey söylemedim. Sadece tıklanma konularında yaşanan tartışmaların baş mimarı olduğu için 'tarzı bana uygun değil' dedim" şeklinde açıklık getirdi. Aleyna Tilki ile kendisi arasında polemik oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Dilan, "Keşke beni rakip olabileceğim kişilerle yan yana getirseler" dedi.

Öncelikle benim kimseyle polemik yapma derdinin olmadığı için isim vermenin yanlış olduğunu söyleyen Dilan Çıtak, "Gereksiz yere böyle bir isim kullanıp çok önemsiyormuşum ya da çok değerliymiş gibi prim yaptırmam kimseye. Bundan dolayı da gerçekten beğenmediğim birisi varsa adını söylemem. Katıldığım bir programda Aleyna Tilki olayı çok abartıldı. Bana beğenmediğim isimleri sordular. Ben beğenmediğim isimleri söylemedim, beğendiğim isimleri saydım; İdo, Edis, Sıla herkesi söyledim. Tabii ki kimse kimseyi beğenmek zorunda değil. Bana "Aleyna Tilki'yi beğeniyor musun?" diye sordular ifadelerini kullandı.

"Kimsenin adıyla prim yapmaya ihtiyacım yok"

Piyasada sesi olmayan, güzelliğiyle, magaziniyle bu işi yapan bir sürü şarkıcı olduğunu belirten Dilan, "Ama kalkıp da ben bunun peşine düşmem, bu kadar zamanım yok. Benim yaşım daha çok genç ve daha ikinci single'ımdayım. 60 yaşındaki bir insanın pişmanlığını oynamayacağım hiçbir zaman. Bedbaht bir durumda değilim ki ona buna sataşayım. 'Prim yapıyor' dediler. Ben İmparator İbrahim Tatlıses gibi bir sanatçının kızıyken kimsenin adıyla prim yapmaya ihtiyacım yok. O yüzden böyle şeylere hiç gerek yok. Tarzı benim tarzım değil. Sesi var mı, yok mu konusunda ise; “Daha 18 yaşında ve 18 yaşındaki bir insanın olduğu kadar var, ama ilerleyecek" dedim. Bunu aldılar başlık yaptılar ve "Bu isim üzerinden prim yapıyor" dediler. Ben isim vermem, bana soruldu yorum yaptım. Bu da Aleyna Tilki'nin işine yaradı, her yerde konuşuluyor. Ben bu işe yıllardır emek veriyorum ve doğal olarak da bu durumdan rahatsız oldum. Keşke beni rakip olacağım kişilerle yan yana getirselerdi" dedi.