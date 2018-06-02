Dilenciden, görüntü alan kameramana saldırı

Kadının çocuklarını ite kaka olay yerinden kaçırması görenleri hayrete düşürdü.

Beyoğlu’nda yaşları ufak 2 çocuğuyla birlikte sokaklarda dilenen kadın, görüntülendiklerini fark edince uzaklaşmaya başladı. Ancak gazetecilerin peşini bırakmadığı dilenci kadın, bunun üzerine kendileri çeken kameramanın görüntü almasını engellemek için saldırdı. Kameramana saldırı sırasında çocuklardan birinin yere düştüğü ancak annenin çocuğunu önemsemesi görenleri hayrete düşürdü. Çocuklarını ite kaka götüren annenin tavırları pes dedirtti.